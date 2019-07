PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 13.30′- Almagro vs Sud América.

Hora 15.30′: River Plate vs Deportivo Artigas.

PARQUE DICKINSON

Hora 13.30′- Santa Rosa vs Fénix.

Hora 15.30′- Salto Uruguay vs Saladero.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 13.30′- Albion vs Chaná.

Hora 15.30′- Ceibal vs Universitario.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 13.30′- Dublin Central vs San Eugenio.

Hora 15.30′- Ferro Carril vs Salto Nuevo.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 13.30′- Hindú vs Arsenal.

Hora 15.30′- Nacional vs Gladiador.

PARQUE HUMBERTO FORTI

Hora 13.30′- El Tanque vs Tigre.

Hora 15.30′- Progreso vs Libertad.