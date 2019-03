En la edición pasada del Campeonato de la “A”, la consagración de Universitario, mientras desde la “B” llegaron Libertad y Deportivo Artigas. Si de la “B” se trata, las incorporaciones de Arsenal y Almagro, ascendidos al cabo del torneo de la “C”. Es el fútbol que irá despuntando. Es la primera fecha para alumbrar. Desde ahora.

Con los partidos y los escenarios resueltos. Solo queda aguardar que el domingo llegue.

*********

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 13.45′- San Eugenio vs Santa Rosa.

Hora 15.45′- Universitario vs Gladiadior.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 13.45′- El Tanque vs Hindú.

Hora 15.45′- Progreso vs Ceibal.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 13.45′- Arsenal vs Fénix.

Hora 15.45′- Salto Uruguay vs Ferro Carril.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 13.45′- Almagro vs Albion.

Hora 15.45′- River Plate vs Salto Nuevo.

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 13.45′- Sud América vs Tigre.

Hora 15.45′- D. Artigas vs Nacional.

CANCHA DE SALADERO

Hora 13.45′- Dublin Central vs Chaná.

Hora 15.45′- Saladero vs Libertad.