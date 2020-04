El mantenimiento del estadio «Ernesto Dickinson» en tiempos del coronavirus llevó a que el encargado del mismo, Pedro Sánchez, funcionario de la Liga Salteña de Fútbol siga trabajando en el piso del mismo, corte de césped, riego y otras tareas relacionadas con el mantenimiento en general del predio.

Todo eso pese a que Sánchez se encuentra bajo el régimen de seguro de desempleo por estos días. Lo hace para no dejarlo decaer y que luego lógicamente el trabajo sea mucho mayor para ponerlo en condiciones de juego.

Nuestro máximo escenario ha sido utilizado con frecuencia en los últimos años, desde el inicio de cada temporada con las selecciones mayores y juveniles (Sub 17) jugando y practicando en él. Para luego tener actividad por el Salteño, los fines de semana y entresemana cuando los equipos que jugaban por OFI se ponían al día con el calendario. Además los fines de semana tenían regularmente algún partido de OFI cuando el equipo salteño jugaba de local. Ya en la recta final de cada año se le sumaba partidos de selecciones juveniles Sub 14 y Sub 15, además que en el plano local se jugaron liguillas definitorias en cada divisional.

El trajín ha sido mucho y esté parate obligado por la emergencia sanitaria ha llevado a que el estadio tenga un respiro, el piso agradecido. Por estos días estaba la duda si sembrar o no, es época nos decía Sánchez pero ante la incertidumbre de cuándo y cómo se va a jugar, todavía no se había resuelto por parte de la dirigencia de la LSF si se sembraba en nuevo césped, con la inversión que ello requiere.

