Sin duda que “Harry Potter” es una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Para hacernos una idea, sus ocho películas promedian 965 millones de dólares cada una cuando al día de hoy, apenas 31 cintas han logrado superar esa cifra, por lo que era lógico pensar que Warner estuviera deseando regresar a ella de una forma u otra.

Es casi seguro que más temprano que tarde volveremos a ver al mago interpretado por el propio Daniel Radcliffe, pero mientras tanto, tenemos a nuestra disposición “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”), una especie de precuela que da inicio a lo que por ahora está previsto que sea una serie de cinco películas. En este caso, el material previo del cuál poder echar mano es bastante escaso, pero eso no ha impedido ofrecernos algo que no tiene nada que envidiar a las mejores películas de Harry Potter, según ha observado la crítica especializada.

Uno de los mayores logros de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” es que sabe crear su propio universo, obviamente conectado con el de Harry Potter, pero sin limitarse a ser una reproducción del mismo en el pasado. De hecho, aquí la acción transcurre de forma íntegra en la ciudad de Nueva York durante los años 20 del siglo pasado y eso es algo que se aprovecha a fondo para la creación de un equilibrio entre magia y realidad que asienta la película mucho más en nuestro mundo.

Eso da pie a que las diferentes criaturas que van apareciendo consigan un impacto superior en el público. Todos daban por sentado su impecable aspecto visual -180 millones se han gastado en hacerla… y casi otro tanto en la campaña de promoción-, pero el guión de J. K. Rowling sabe cómo integrarlas para avivar la aventura.

De hecho, la película tiene en algunos momentos un toque de aventura ligera un tanto lúdica que le sienta de fábula para terminar de erradicar cualquier sensación de estar ante una película simplemente introductoria de lo que está por venir. Lo cierto es que está todo acotado de tal manera que tiene entidad propia y la historia podría dejarse ahí sin dar la sensación de estar inacabada. Hay material para mucho más…

Sinopsis. Nueva York, año 1926. El excéntrico magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) acaba de ser expulsado de Hogwarts debido a un incidente relacionado con una de sus criaturas mágicas.

El joven mago decide entonces emprender un viaje por el mundo en busca de nuevas variedades de criaturas extraordinarias. Acompañado de una enigmática maleta repleta de los sorprendentes seres que ha coleccionado a lo largo de los años, llega a Nueva York. Allí se cruza por casualidad con Jacob Kowalski (Dan Floger), un panadero que acaba de volver de la guerra.

A raíz de una confusión con sus respectivos equipajes de mano, se produce la fuga de algunos de los animales fantásticos de Newt y ambos se ven obligados a colaborar para resolver ese terrible problema, que afecta tanto a la comunidad mágica dirigida por el MACUSA (el Mágico Congreso de USA) como a los Muggles.

Newt y su nuevo amigo Jacob deberán esforzarse por resolver el incidente sin que nadie se entere, ya que la comunidad mágica americana es mucho más estricta que la británica, y las consecuencias de revelar sus poderes en público son terribles.

Pero no estarán solos en esta aventura, ya que también conocerán a Porpentina Goldstein (Katherine Waterston), a su hermana Queenie (Alison Sudol), a la presidenta del Congreso Seraphina Picquery (Carmen Ejogo) y al poderoso Percival Graves (Colin Farrell). Claro que no todos serán aliados…

Los dos amigos tendrán que hacer frente a la organización radical liderada por May Lou Barebone (Samantha Morton), mientras que en Europa, el misterioso mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp, ya confirmado para el resto de la saga) está causando grandes estragos.

Como dijimos, es la propia J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, quien también escribe el guión de esta adaptación de su libro “Animales fantásticos y donde encontrarlos” (2001), ambientada en la conocida comunidad de magos y brujas y narrada desde el punto de vista de Newt Scamander, autor ficticio de este libro. David Yates es el encargado de dirigir un nuevo film del universo de Harry Potter.