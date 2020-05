«Puede ser que me equivoque, pero sin que se trate de una certeza porque nadie la tiene, soy de los que no descarta que el fútbol puede iniciarse a partir de setiembre, si los casos no se aumentan y la situación se estabiliza con menos riesgos para todos.

Y hablo en el caso de Salto, porque aquí el fútbol es relevante a un montón de niveles. Mueve gente y mueve dinero. Cuando la plata está en juego, poco importa la salud.

Si las condiciones están dadas, Rodó es de los que votará para jugar. Nos movimos en el período de pases, el hecho estimulante de jugare en la «B» por primera vez en la historia, la ilusión del hincha que también hay que tenerla en cuenta…entonces, ¿cómo no agotar las vías posibles para jugar?»