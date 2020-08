Con una oferta que se compone por 13.865 vacunos y 4.480 ovinos, Plazarural realizará su remate 223 de los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, mediante la modalidad de venta 100% virtual, con la transmisión de la subasta a través de diferentes plataformas.

Las operaciones tendrán inicio a partir de la hora 9 en ambas ocasiones, y tal cual se ha venido haciendo ya durante esta emergencia sanitaria se podrá operar a través del teléfono, comunicándose con los escritorios integrantes del consorcio o con sus representantes, cuyos números aparecerán en la pantalla al ingreso de cada lote, o a través de la central 0800.8122.

Plazarural mantiene el plazo de 90 días libres de intereses para el pago, -180 para el caso de los vientres preñados para clientes BROU con crédito previamente concedidos (el plazo de venta estará indicado en el catalogo), un 2% de descuento por compras al contado, y varias alternativas para el pago, a través del Banco de la República o de diferentes fideicomisos.

Todos los lotes están ya disponibles para ser observados en la web de Plazarural (www.plazarural.com.uy), estando habilitada la posibilidad de realizar preofertas para lograr beneficios en los costos de compra.

En este remate, se recaudará el 1/1000 de las ventas, contribuyendo con la Federación Rural.

CON KILOS DE INVIERNO

«Este año se adelantó mucha venta de ganado en el primer semestre. El clima en verano y entrando al otoño, con una seca muy extendida, jugó una mala pasada para la producción forrajera y la gente vio venir lo que aconteció en el invierno, con poca comida», dijo Gerardo Zambrano, director de la empresa que lleva su nombre.

También refirió que «agosto es tradicionalmente un remate de poca oferta y donde se logran buenos precios por kilo, que son kilos de invierno, lo que hace mejorar el precio, no al bulto, pero si por kilo», explicó.

Marcelo Birriel, de escritorio Néstor Birriel Cal, por su parte, señaló que ya transcurrida buena parte del invierno «hasta tuvimos una primavera adelantada que ayudó a aliviar muchas de las consecuencias que vivió buena parte del país, especialmente el este».

En ese sentido, recordó que en Rocha «la sequía fue muy fuerte y obligó a que mucha gente tuviera que desprenderse de un alto número de ganados. Y, tras cartón, vinieron las inundaciones. Los vacunos sintieron todos esos cambios y los productores apuraron las ventas».

Esa imposibilidad de hacer comida «hizo que los productores se desprendieran hasta de categorías con las que habitualmente siguen el ciclo, y aún sigue saliendo ganado. Estamos viendo esa particularidad: por un lado hay gente que sigue sacando ganados, y por otro ya hay gente que quiere volver a reponer. Eso va a quedar demostrado en esta venta de agosto de PLAZA RURAL. Creo que se trata de una buena oportunidad para quienes deban reponer ganado, porque la oferta es de kilos de invierno, lo que permite compensar valores».

Zambrano dijo que el veranillo que se dio en los primeros días del mes, aunque no llovió lo que se necesitaba, acortó el invierno, y le dio algo de respuesta de verdeos y a las coberturas. «Todo eso hace que sea un momento propicio para vender, con valores que siguen sostenidos y hasta aumentando en prácticamente todas las categorías. También es cierto que hay poca oferta y eso también influye».

OFERTA DE CALIDAD

«Considero que para la época llegamos con un volumen importante, más en un momento donde hay demanda para todas las categorías y eso es apreciado por los compradores. Porque el volumen de ganado en cada categoría permite elegir. Y a la vez es lo que posibilita tener una real referencia del mercado, porque el precio de cada categoría se logra no por la venta de uno o dos lotes, sino por muchos de ellos», dijo Zambrano.

Asimismo hizo énfasis en calidad de la hacienda ofrecida, «porque es precisamente esa cualidad la que le da más certezas al comprador, más en momentos de otras incertidumbres».

Marcelo Birriel también señaló la «muy buena calidad de los ganados que saldrán a la venta, algo que se puede constatar por los informes de los inspectores. «Porque más allá de que puede haber lotes sentidos por las circunstancias, tienen todo el potencial para su mejor desarrollo debido a la clase que tienen.

En Plazarural siempre le hemos dado a la tarea de los inspectores suma dedicación, porque la rigurosidad de su tarea es el mejor certificado que tiene el comprador para decidir la inversión».

Dijo que más allá de la pandemia, «el negocio ganadero se ha mantenido muy firme, con valores sostenidos para el gordo, con una zafra de terneros que ha tenido buenos precios, fuera para la reposición o por la exportación, algo a lo que ha sumado la valorización que ha tenido el dólar».

LOS MERCADOS ESTÁN FIRMES

Gerardo Zambrano también opinó sobre lo esperable en materia de mercados. «Uruguay tiene una amplitud de clientes para la carne que le permiten, cuando uno no está operativo o cuando sus precios no son los mejores, apuntar hacia otros. Mientras estuvo restringida la Unión Europea, se hicieron más negocios con Estados Unidos y Canadá. China ha comprado más en otros mercados por un tema de precios, pero sigue siendo el mayor cliente. Esas son realidades de mercado. Uruguay está vendiendo a mejores precios que el año pasado y eso también da señales de que el negocio funciona», explicó.

Asimismo dijo que es probable que en el corto plazo no haya tanto ganado para embarcar, pero «los números dicen que vamos a aumentar el stock en algo así como medio millón de cabezas. Y cada año más, porque la sinergia entre agricultura y ganadería es cada vez mayor. O sea, veo para adelante escasez de ganado gordo en lo inmediato, seguro, por lo que en este remate habrá más presión para llevarse las categorías que más rápido vayan para el engorde».

«Pero también estoy convencido que hay muchas ganas de producir más terneros, para lo interno o para exportar en pie. Esa complementación entre lo agrícola y lo ganadero ha hecho que mucha gente transforme sus granos en carne, lo que termina haciendo que la ecuación económica sea favorable. Estamos convencidos de que Uruguay tiene potencial para producir más y aumentar su ganadería sustancialmente», explicó.

HERRAMIENTAS SEGURAS

Marcelo Birriel resaltó cómo algunas herramientas que ha sumado el consorcio han sido más que bienvenidas por los clientes.

«Más allá del tema de la preoferta, que desde que llegó se impuso como un instrumento que facilita en forma significativa los negocios, Plazarural sumó otras posibilidades en materia de financiación, como los fideicomisos, que le han dado nuevas herramientas a los productores a la hora de tener que manejar sus posibilidades de inversión».

Y dijo que el seguro que se le brinda a los compradores «ha hecho que esta posibilidad de poner a resguardo la inversión sea cada vez tomada por más productores para seguirla, en el entendido de que aplica para que la seguridad del capital sea más segura».

CONDICIONES Y TÉRMINOS

Los compradores disponen de 90 días libres de intereses para el pago.

Para los vientres preñados, el plazo puede ser de hasta 180 días o de seis meses para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República.

El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere.

Está disponible el Fideicomiso Ganadero Plazarural, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente el Remate Asegurado, que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

En este remate Plazarural recaudará el 1/1000 de las ventas como aporte para la Federación Rural.

El catálogo impreso estará disponible desde el lunes 10 de agosto en los escritorios que conforman Plazarural, mientras que la totalidad de los lotes ya se pueden observar en la página:

www.plazarural.com.uy