En la mañana de ayer en el by pass de ruta 3 con la 31 se realizó un acto al pie del cartel indicador de donde se instalará la planta del salto Hortícola. El evento convocó a unas 100 personas, autoridades públicas, ministeriales, municipales, gremiales, productores y medios de comunicación. Hicieron uso de la palabra Aquiles Mainardi por el Salto Hortícola, y momentos después de comenzar su alocución pidió a los restantes representantes de las siete gremiales que lo acompañaran en su discurso. Fue una muestra muy sentida de la unidad que ha caracterizado a la gremial Salto Hortícola; después la Directora de Salto Emprende, contadora Angelina Basano hizo un balance de los pasos dados para llegar a este presente y por último, el Intendente Andrés Lima se manifestó sobre el inicio del camino definitivo a la central y otros anuncios que nos sintetizo al fin de la presente.

Transmitir el sentir de los presentes deja claro la respuesta de varios de ellos a la pregunta ¿qué significa este día? Inclusive el intendente, quien además responde, a modo de síntesis otras preguntas.

Con Aquiles Mainardi, presidente del Salto Hortícola:

A punto de informar que hemos hecho avances importantes para poder confirmar que la central en un corto plazo va a ser una realidad. Eso es lo que hoy podemos informar y es en lo que estamos.

Con el expresidente y actual directivo de la Sociedad fomento Rural de Colonia Osimani y LLerena, Jorge Giambiasi:

Estamos viviendo el inicio de lo que va a ser la obra de la central, dando un poco la señal, sobre todo hacia la interna de que esto es una realidad, que los productores se vayan convenciendo después de tantos años de espera. Estamos elaborando los pliegos para la licitación, por eso pienso que el año próximo ya se abrirá la licitación para la obra.

Agustina Tenca, joven integrante junto a su familia de la Asociación de Granjeros de Salto:

Emocionante porque papá estuvo presente en todo el proyecto y me da una felicidad enorme que pueda salir en Salto y que facilite la vida a muchos productores.

Intendente Andrés Lima:

Es para nosotros el puntapié inicial para la construcción de una central hortícola. Que entendemos que es clave para el desarrollo no solo de Salto sino de la región.

El hecho de que hoy estén presentes las siete gremiales que conforman el Salto Horticola, que esté el Centro Comercial de Salto acompañándonos, que estén autoridades que representan algunos ministerios nacionales, esto traduce que estamos pensando, estamos coincidiendo en la visión que tenemos y como mencionaba en nuestra intervención el siguiente paso para 2018 es la concreción de la licitación para la construcción de la central hortícola.

Por lo anunciado ¿ud. lo incluye dentro de un plan de desarrollo?

Sí, nosotros entendemos que la generación de un polo productivo como el mercado hortícola, tiene que ir de la mano de la mejora de la infraestructura. Nosotros estamos a 500 km del puerto de Montevideo, por lo tanto para que este enclave productivo que va ser la central se pueda potenciar, necesitamos la navegabilidad del río Uruguay. Por eso el proyecto que en forma conjunta que llevamos adelante con la ciudad de Concordia, que apunta a construir un puerto de barcazas en el río Uruguay cerca de la desembocadura del río Daymán. Además de esto necesitamos rutas en buen estado, precisamos también el ferrocarril. Por eso veíamos que este proyecto va de la mano de la mejora de infraestructura. Y lo que planteaba que junto con el Salto Hortícola tenemos por delante alguna tarea, fundamentalmente con la CARU por la navegabilidad, con el MTOP en cuanto a las rutas nacionales, con AFE en lo que significa el tramo de lo que va de la ciudad de Salto a la ciudad de Paysandú. Por eso veíamos que una cuestión va vinculada con la otra.

Las obras de infraestructura van a potenciar la central hortícola. Va a determinar qué productores de la región se quieran sumar a esta iniciativa, los beneficios serán múltiples, para los productores, para los miles de trabajadores que hay detrás del Salto Hortícola, para el comercio local, para la ciudad.

Uno de los mayores desafíos de esta central es la comercialización, uno de los debe que tiene el sector, ¿la intendencia tiene planes para incrementar la comercialización hortifrutícola, piensan en un plan departamental de ferias, desarrollo de cooperativas de consumo de productores, está eso en los objetivos?

Sí, incluso lo hemos un poco planteado con Salto Hortícola, la intención del gobierno departamental es una vez que esté consolidado el mercado hortícola, construido, con los productores en su interior, trabajando, que la intendencia sea parte de la dirección, sea parte de la planificación que se le va a dar a la central hortícola, el vínculo con el Mercado Modelo, el vínculo con el gobierno nacional, el vínculo con la región, no hay que descartar la posibilidad de que podamos sumar algunos ministerios. Entendemos que acá es fundamental el vínculo y la coordinación entre lo público y lo privado, entendemos que es un emprendimiento que si bien en la base esta lo privado, es fundamental la participación de los públicos. Sobre todo planteábamos en su momento la apertura de algunas puertas en la visión que tenemos en este tema y que a través del MGAP abrir mercados, no solo en el mercado nacional sino pensando en el exterior. Pensando en un mundo en que cada vez los alimentos juegan un rol cada vez más importantes.

Salto tiene la gran virtud de que aporta casi la tercera parte de los productos que comercializa el Mercado Modelo en la capital del país, eso sin duda nos potencia; pero también es cierto que hasta el día de hoy esa característica que tiene Salto de ser un productor de alimentos para el país, no ha tenido los beneficios que todos esperábamos sobre todo, y es lo que entendemos que deberíamos tener. Por eso esta unión, la conformación del Salto Hortícola, empezar un mercado hortícola nos va a dar la posibilidad de obtener otros precios, de buscar otros mercados y hacer posible que lo que se produzca tenga naturalmente salida y que pueda ir creciendo año a año.

¿Concretamente en el mediano plazo qué vamos a ver?

En el 2018 la licitación. Cuando hoy hicimos el lanzamiento de la propuesta, para el 2018, el siguiente paso a partir de la personería jurídica que el Salto Hortícola la está gestionando y se concretará en poco tiempo, hacer el llamado a licitación para la construcción de la central. La Intendencia de Salto va a hacer un aporte económico, ya lo hemos anunciado públicamente los productores también van hacer un aporte económico para hacer posible la construcción de la obra y entendemos que el gobierno nacional debe ser la tercera pata o el tercer socio de este proyecto. Siguiente paso, el armado de la licitación y la presentación a los interesados.

Mercado.

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 18 de Diciembre del 2017: La jornada transcurrió en forma ágil. A pesar de que las ventas del domingo se vieron afectadas por las condiciones atmosféricas, se realizaron buen número de transacciones comerciales. Aumentaron los valores de referencia de: apio hoja, brócoli, cebolla de verdeo, espinaca, lechuga, rúcula, chaucha chata, pepino, zapallito, frutilla y naranja. Solo descendieron considerablemente los precios de tomate Cherry. Como novedad se registraron ingresos de las primeras partidas de boniatos «criollos» provenientes del Litoral Norte.

Emilio Gancedo