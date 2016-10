Se nos viene fin de año. Las suspensiones no han sido limitadas e incluso, casi un mes sin fútbol. En pleno invierno, el azote de precipitaciones, a tal punto que en más de una ocasión se resolvió cancelar el fútbol, con más de 24 horas de anticipación. Pero ahora, el tema es ese. “Nos va entrando el apuro”, al decir de los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol en enfoque compartido con EL PUEBLO. En tanto, más de un dirigente de club, eleva la mira y concluye en una reflexión puntual: “algún día habrá que pensar en jugar con lluvia o mal tiempo”. De todas maneras en función de las fechas (A y B), un hecho no es menor a tener en cuenta. Para mañana sábado están pactados dos juegos en el Parque Ernesto Dickinson (los de la “B”) y el domingo, otros dos más, los de la “A”. 360 minutos de fútbol. Por eso, el horizonte se plaga de interrogantes.

¿Cuatro partidos en menos de 48 horas con el campo de juego del estadio, expuesto a riesgo de deterioro? No es lo que pretenden los neutrales. Ocurre que el objetivo es “que luzca en las mejores condiciones cuando la tercera rueda se dispute allí”. La encrucijada en alguna medida se plantea: acosa el calendario, pero también el imperativo de preservar el escenario de la cita final.