Casi que un juego. O una pretensión. O desde EL PUEBLO aproximarnos a un rescate en el tiempo, partiendo de la base de los últimos 50 años en el fútbol salteño. Confesamos que no fue una tarea de un solo día o de una sola semana. Porque no solo es la suma de conceptos y predilecciones de quienes integramos el staff deportivo del diario, sino también un ejercicio para nada ocasional: recostarnos también en opinión de colegas y jugadores de fútbol, directores técnicos, preparadores físicos, de antes y de ahora.

¿De qué se trata?: SELECCIONAR CINCO JUGADORES POR PUESTO, para sumar un total de 55, al que se acoplarán LOS CINCO MEJORES ÁRBITROS DESDE 1969 hasta 2019. Por lo tanto, 60 nombres que hicieron a la historia del fútbol salteño.

DE NOMBRES Y NOMBRES

Para conformar esa nómina se tuvieron en cuenta determinados aspectos: 1) la continuidad y número de temporadas afrontadas. 2) Consagraciones alcanzadas tanto en sus equipos como en la selección. 3) Influencia individual para el desarrollo del producto colectivo.

El primero de los casos es clave para entender la selección: aquellos jugadores que solo jugaron una o dos temporadas y luego emigraron NO SON TENIDOS EN CUENTA, como asimismo aquellos que con edad adolescente surcaron los 500 kilómetros para incorporarse a equipos de Montevideo. Hablamos de jugadores con más de cinco años de trascendencia local.

Es lógico que acuda más de una polémica. Más de un cuestionamiento. El hecho es que en fútbol, las verdades no son absolutas. Igualmente más allá de los 60 en cuestión, desde EL PUEBLO repaso a nombres que en esos años fueron parte tan sustancial como activa en el fútbol salteño. En la edición de mañana miércoles, desde ese ayer hasta el hoy.