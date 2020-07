Congreso de la Confederación del Litoral-Norte

A partir de hora 10 de hoy sábado, para que sesione el Congreso del Litoral-Norte en el local de la Liga Salteña en medio de suspensos abiertos, sobre todo de cara al futuro. Los delegados de las Ligas que integran la Confederación, con el bísturi sobre temas puntuales, atento a la realidad que se plantea. Pero además fijar posición, con la mira puesta en el Congreso de OFI pactado para el mes de setiembre. Jugar o no jugar el Campeonato del Interior en el 2021 y que chance real existe de reiniciar el torneo pendiente en su definición.

Son de los temas puntuales que habrán de encararse, mientras cabe la chance de la presencia del profesor Mario Cheppi, Presidente de la Organización del Fútbol del Interior. Lo de Ignacio Alonso, el presidente de AUF, ya parece transformarse en un cuesta arriba, aunque días atrás el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, manejó en EL PUEBLO esta posibilidad.

EL PERIODO DE PASES: DETERMINAR QUÉ HACER

Algunas Ligas del Interior y seguramente del Litoral Norte también, resolviendo la suspensión de la temporada oficial. Por lo tanto los involucra la misma duda, respecto a si el año que viene se desarrollará el período de pases correspondientes o simplemente no. La idea es unificar un criterio. A nivel de la Liga Salteña de Fútbol, las posturas se reparten entre quienes apuestan a un período de pases normal o dejarlo sin efecto, frente al mandato de una situación excepcional.

Claro está que más allá de alcances en torno a cuestiones políticas o económicas, el factor deportivo es el que sabe de su propia necesidad.

Si Cheppi definitivamente llega podrá aportar información de primera mano. Salto marcará su posición respecto a que el torneo de OFI se complemente en enero, si es que en el 2021 el certamen queda radiado del calendario.

En tanto, duda central también: si los partidos se juegan a partir de setiembre, CON O SIN PÚBLICO. Sin público, no deja de ser una adversidad real para las arcas de las Ligas. Eso parece estar demasiado claro. Afrontar partidos para consumo de cuántos y quiénes. esa es la cuestión.