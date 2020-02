En domingo a la noche ante una masiva asamblea, se presentó la lista 30 de Vamos Salto que arranca su campaña rumbo a las elecciones departamentales del 10 de mayo, en donde estarán apoyando la candidatura a la Intendencia de Germán Coutinho y presentando sus candidatos a la Junta Departamental.

Coutinho definió a este grupo político como aquel que «nació como la lista joven de Vamos Salto, con lo importante que es para nosotros ver a jóvenes involucrados y preocupados por su Departamento, y que hoy nos vuelve a encontrar juntos una vez más.» La lista liderada por An dreina Rossi presentó su respaldo anunciando los Municipios en los que estará apostando fuertemente, como así también junto a dirigentes y referentes, tanto de la ciudad como en el interior. En el Municipio de Colonia Lavallejaimpulsan la candidatura del ex Alcalde por el Frente Amplio, Wilson Sena, acompañado por Karen Gonzalez, joven referente de la localidad de Guaviyú de Arapey. A su vez, impulsarán desde la lista 30 a Paola Yasuiré como candidata a Alcalde por San Antonio, y vienen trabajando en presentarse con Luciano Pertusatti y su grupo de referentes en el Municipio de Constitución.

Coutinho manifestó trabajo durante dos años no solamente para ganar una elección, sino que también para tener un gran programa de gobierno para ofrecerle a los salteños. Considero que aquel joven que trabajó con Malaquina, que con 35 años se postuló por primera vez como candidato a la Intendencia, que ahora llega co n la experiencia, la seriedad, la responsabilidad y la fortaleza para volver a ser el Intendente de Salto y liderar al Departamento para que vean desde el sur que el norte también es parte de un solo país, para que se invierta en infraestructura como las carreteras y caminos, en la salud, en la educación y en generar oportunidades para los jóvenes y en darle trabajo a los salteños.

Anunció que el próximo sábado estará jurando en el Senado de la República por tercera vez consecutiva, pero que inmediatamente se vendrá a Salto a estar junto a su gente, donde se espera que presente su Programa de Gobierno, lance su campaña con un gran acto barrial y recorra el interior.

En el acto estuvieron presentes los miembros de la fórmula que completan Nicolas Sant´Anna, Eduardo Minutti, Lizabeth Machiavello y el Mayor retirado Sergio Acuña, y además del Diputado electo Omar Estévez, quien estará representando a Salto desde el próximo fin de semana en la Cámara de Representantes.