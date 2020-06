Aunque el fútbol permanezca al margen, tanto a nivel de las Ligas del Interior, como del propio certamen a nivel de selecciones de juveniles y mayores, la Organización del Fútbol del Interior plantea de hecho objetivos concretos, «porque en este caso con OFI no hay vueltas», al decir de Fernando López: «hay que pagar el carné habilitante para arbitrar. Llegará el momento que vencerá la primera de las cuatro cuotas previstas. Y hay que pagarlo. Por eso también surge la necesidad económica para los jueces, porque los viáticos sirven a los efectos de los costos planteados. Es verdad que no son pocos los que tenemos en el fútbol, la posibilidad de un determinado ingreso. Un ingreso que repercute en la familia. En todas las áreas de la sociedad está situación ha pegado fuerte y que algunos no la quieran demostrar, es otra cosa. Pero en el caso de quienes somos partes del arbitraje, es algo que no podemos negar».