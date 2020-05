Nuevamente Plazarural sorprende al lograr, por segundo mes consecutivo, una de las consignaciones de ganado más altas de su historia, en su venta 220 con Plaza Angus, que se desarrollará los días miércoles 13, jueves 14, viernes 15, martes 19 y miércoles 20 en forma 100% virtual, sin presencia de público.

El volumen de la oferta – 34.680 vacunos y 2.401 ovinos- obliga una vez más a que el consorcio realice su venta de mayo en cinco jornadas, conformándose una agenda de realización que apunta a nivelar la cantidad de lotes y categorías que se ofrecerá en cada jornada.

La única forma de operar que tendrán los interesados será la vía telefónica, a través de la central 0800.8122 o mediante los teléfonos de los escritorios, que aparecerán en pantalla con cada lote.

El remate, que será transmitido por tv cable, internet y streaming de voz, continuará ofreciendo a sus clientes la posibilidad de utilizar el Fideicomiso Ganadero Plazarural, así como el sistema de remate asegurado, el seguro acordado por el consorcio con la empresa Mapfre, lo que supone un respaldo tanto para quien vende como, especialmente, para quien compra.

Como siempre los compradores tendrán 90 días libres de intereses para el pago, 2% de descuento por efectivizar la compra al contado, y varias alternativas para el pago, a través del Banco de la República o de diferentes fideicomisos. Los lotes ya están disponibles para ser apreciados en la web de Plazarural, (www. plazarural. com.uy), estando ya habilitada la posibilidad de realizar preofertas y así lograr beneficios en los costos a la hora de comprar.

UN MERCADO NO SE INVENTA

“A pesar de todas las dificultades, de las del virus y las del tiempo, estamos viendo que el negocio ganadero sigue actuando, con un mercado del gordo que se muestra un poco más alegre, con mucha firmeza para la vaca, que es la que atiende la demanda china, y mientras en la industria se aguarda por las cuadrillas Kosher”, dijo Álvaro García Crocco, principal del escritorio del mismo nombre y presidente de Plazarural.

En ese marco, “llegamos a esta venta con un volumen de oferta muy alto, casi tanto como en abril, pero tal vez con una expectativa diferente. Estamos convencidos de que un mercado no se inventa, y que esta alta consignación responde a lo que está ocurriendo”, aseguró.

En similar sentido se manifestó Romualdo Rodríguez, director de Esc. Romualdo Rodríguez, para quien “las condiciones de déficit hídrico en algunas regiones del país obligan a mucha gente a vender su ganado, lo que se suma al ya siempre alto volumen que se junta en las instancias previas al invierno”.

A su entender, también hay productores que en su momento prefirieron sumar kilos y ahora se desprenden de esas categorías, preferentemente las más jóvenes, “buscando aprovechar un mercado que se viene mostrando favorable para terneros y terneras, novillitos y vaquillonas jóvenes, así como para las vacas de invernada”.

También explicó que si bien tanto las vacas de invernada y los novillos formados tienen un precio que va más en relación al que tiene el ganado gordo, a diferencia del que logran las haciendas jóvenes más cercano a las expectativas, “hay una faltante de animales para embarcar. Es cierto que recién se están armando los verdeos, pero está claro que habrá demanda fuerte por todo lo que se pueda faenar en algunas semanas”.

También opinó en ese sentido Álvaro García: “está el aliciente de tener la comida en fechas más cercanas. Y los ganados, que vienen de muchos lados donde ha habido sequía, van a tener compensación con la comida. Los compradores se podrán llevar ganado con menor peso”.

POR SOBRE TODO, LA CALIDAD

Romualdo señaló que en poco tiempo todas las ventas por pantalla han sumado ofertas importantes y el mercado ha venido respondiendo, lo que permitió altas colocaciones. “En Plazarural, además, se da que llegamos a esta instancia con el Plaza Angus, y eso asegura un plus de calidad a lo que se va a estar ofreciendo. Y eso también le permite al comprador llevarse un ganado que le va a responder económicamente a la hora de embarcarlo más adelante. Es cierto que están complicados algunos mercados externos, pero todos sabemos que apenas pase este momento la demanda internacional por carne va a ser otra”, aseguró.

García Crocco también se mostró confiado en ese valor agregado que asegura la calidad de los lotes que se van a estar ofreciendo.

“A diferencia de lo que pasaba hace algunos años, hoy ya no hay compradores que no estén actuando en las pantallas. Es que es muy difícil encontrar volumen, calidad y herramientas financieras tan diversas como atractivas para este negocio”, opinó. También aseguró que en esta oportunidad se realizarán algunos cambios “para agilizar las operaciones, teniendo en cuenta el enorme volumen a rematar”.

Finalmente Romualdo Rodríguez dijo que si bien estamos viviendo un momento raro, el negocio ganadero sigue su curso. “Creo que va a terminar siendo un año con lindos valores en todas las categorías. Hay otra disposición en el productor para mejorar la cría, para avanzar en la producción cárnica, y eso me hace ser optimista para ahora y para adelante”.