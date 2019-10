Son 12.915 (incluye los anexos) los vacunos y 534 los ovinos que los días miércoles 23 y jueves 24 de octubre desde el Hotel Cottage, Plaza Rural rematará en su remate 213 con Plaza Herford en el que se destaca una gran cantidad de lotes de muy buen volumen y calidad en todo el país, con 90 días libres para el pago – hasta 180 en el caso de los vientres preñados – bajo administración del Banco República.

Con inicio en ambas jornadas a partir de la hora 9:30 Plaza Rural realizará su segunda venta del mes de octubre habiendo sus integrantes conformado un volumen inusual para esta época de escasa oferta de reposición.

Más allá de que faltaron algunos lotes que originalmente estaba previsto que se vendería en esta oportunidad pero como consecuencia de las últimas lluvias no pudieron ser firmados el número de ejemplares en todas las categorías es significativo propio de Plaza Rural y los mismos ya pueden ser apreciados en la página www. plazarural. com.uy, a efectos de ir haciendo su elección y de establecer las preferidas que permiten a quién las realice y termine comprando el lote, pagar el mismo con beneficios.

El remate como se hace habitualmente será transmitido por Tv Cable DirecTV, Internet en www. plazarural. com.uy, y streaming de voz pudiendo los interesados utilizar la herramienta del fideicomiso plazarural para lo cual deberán solicitarlo con cualquiera de los escritores participantes. Además se mantiene el beneficio del remate asegurado; el nuevo seguro acordado por el consorcio con la empresa Mapfre y NGS; esto es una nueva ventaja tanto para quién vende como especialmente para quién compra. Dicho seguro aplica para todo el ganado que se ofrec e y se vende y tiene una vigencia de 30 días a partir del día del remate a cargo de Plaza Rural. El vendedor obtiene riesgo cero con sus lotes vendidos durante el remate y el comprador logra una cobertura del significativo riesgo al momento de carga y descarga más la adaptación al hábitat del ganado al llegar a destino.

ESCENARIO FAVORABLE

Este remate propone una más que interesante oferta porque es sabido que hoy la disponibilidad de ganados de reposición es sumamente escasa y la demanda por el contrario notoriamente mayor. Lamentablemente las lluvias de la semana pasada no permitieron la filmación de algunos lotes que de seguro hubieran permitido que presentáramos una oferta mayor, dijo Ignacio Aramburu, director de Escritorio Aramburu.

Señaló que más allá de que es un tema sabido el mercado sigue muy firme en todas las categorías particularmente en los vientres los precios de las terneras y las vaquillonas en nuestra venta de los primeros días del mes estuvieron por encima de los machos y eso es algo inédito”.

“Nos ha pasado que del mismo vendedor lograron mejores precios las vaquillonas que los novillos y eso está hablando a las claras de que hay una nueva realidad” estableció. También acotó que “hay ganados que salen sentidos del invierno con poco peso pero eso también es buscado y buscado por quien tiene comida en su campo ya que con unos días comiendo esos animales se transforman.

MOMENTO EXCEPCIONAL

A su vez Francisco Cánepa del escritorio Ruben F. Cánepa calificó el momento como “excepcional para la ganadería algo que era muy necesario, día a día nos sorprendemos por los precios hacia el ganado gordo como de la reposición y eso se da porque hay faltante y mucha gente interesada en reponer lo que se vendió”.

A su criterio el tiempo es un factor que pesa porque la primavera está asegurada, “aquí en el norte el pasto explotó, rara vez arrancamos con una primavera tan instalada como la de este año, hace rato que vemos que se está haciendo el pasto”, indicó.

Cánepa dijo que si hoy en el campo se echa un ganado formado pero faltón, “mete en poco tiempo un kilo por día o más”. También aseguró que al productor se le hace difícil más allá de las ecuaciones entre costo y ganancia, ver tanto pasto en su campo y no tener bocas que la aprovechen, entonces sale a comprar, lo engorda y después ve. “En el peor de los casos en este escenario, empata”, aseguró.

APUESTA A LA CRÍA

Aramburu dijo que hay que apreciar todo el contexto para darse cuenta qué más allá de los negocios, “hay una fuerte apuesta la cría, vemos mucha gente comprando toros en todo el país y en Plaza Rural hay una fuerte apuesta a llevarse vientres para producir terneros, así haya que esperar a las categorías más jóvenes”.

“Hoy hay cada vez una mayor oferta de calidad, aparecen ganados comerciales con muy buena genética y mucha gente los quiere pagar para seguir teniendo la fábrica de terneros asegurada.,

Francisco Cánepa consideró que a mucha gente le puede llamar la atención lo que se está pagando por los vientres, pero es comprensible, hay mucha gente apostando la cría, no es sencillo encontrar lotes importantes, bien definidos, por eso cuando aparecen estas ventas de Plaza Rural es como imposible no pagarlos porque se están comprando para futuras madres”.