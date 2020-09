«A principios de 2019 se dio la oportunidad de sumar una nueva disciplina al club y a uno lo entusiasmó. Me encanta sumar gente a la institución, que sea del club o viniendo de afuera, es importante que vengan y se sientan cómodos. Compañeros que jugaban de Dublín Central y de otros equipos, a lo largo de este párate sabemos que no iba haber fútbol salteño se sumaron otros jugadores más. Se formó un grupo humano enorme de 20 jugadores muy unidos y un gran grupo de trabajo. Entrenamos tres veces a la semana y cenamos una vez a la semana todos juntos en el club, siempre respetando el protocolo a pesar de las dificultades. Hacemos el esfuerzo para ellos, nosotros todas nuestras familias de cuidarnos. El objetivo desde un principio fue comenzar y finalizar el campeonato, hicimos un enorme esfuerzo y pagar en su totalidad el campeonato antes de comenzar a jugarlo. Nos quedamos tranquilos queparticiparíamos y luego trabajamos para comprar los equipos de juego y tapabocas. Ahora se trabaja para ropa de entrenamiento y equipos de abrigos».

*******************

No solo que LISANDRO ROSSI es el presidente de San Eugenio. Es realmente un obstinado por la causa del deporte. En la disciplina que fuese. Por eso llegó ese momento en que las puertas se abrieron también para el Fútbol Sala y al equipo protagonismo no le falta. A la medida de una recompensa auténtica.

Ocurre que las pautas organizativas no faltan.

Rigurosas, específicas, y aplicar el guión para que la nueva historia de San Eugenio, vaya definitivamente siendo parte del nuevo sentir colectivo.

*********

«EL MARCADO

OBJETIVO DE ASCENDER

«Desde un principio fue ser protagonistas del campeonato por tener gente de experiencia que hace bastante tiempo que juegan en esta disciplina y vaya si lo estamos siendo. Finalizó la primera rueda y estamos punteros.

Resta jugar el escolta que si gana nos supera por un punto en el día de hoy, estamos muy contentos y entusiasmados de lograr el objetivo que es ascender. También el gran objetivo es ir adquiriendo experiencias en la disciplina y el experiente técnico que tenemos a la hora de transmitir enseñanzas para aprender jugar futsal.

Lo vienen haciendo de gran manera. Mejorar la calidad individual en beneficio del grupo no dejar de ser parte del fin»