Francisco «Aco» Cano, presidente de Nacional

«Con respecto al campeonato, yo lo jugaría como el año pasado. Pero si el campeonato es de dos ruedas todos contra todos, la liguilla debe ser de cuatro. La liguilla es para recaudar y deben estar los cuatro mejores, ya que si es de seis se plantea demasiada diferencia entre el primero y el segundo, con respecto al quinto y el sexto. Pierde sentido y competitividad».

**********

LAS VÍAS DE REFLEXIÓN

Las decisiones no están lejos en el tiempo. Ahí nomás…a la vuelta de la esquina. El lunes sesiona el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol y sin margen para la duda, será eje de debate, de análisis o de pronunciamiento ya. Una temporada que produce el reencuentro de las divisionales «A» y «B», compartiendo doble jornada. El hecho es que los puntos suspensivos no faltan. Es tiempo de generar vías de reflexión. En EL PUEBLO, el turno de Francisco Cano.

El «Aco», presidente de Nacional».

**********

«LO DEMÁS, ES PURO VERSO»

«Otro aspecto para el apunte. Hemos ido a innumerables liguillas de cuatro equipos, sin tener a los que llevan más gente y siempre se ha llenado. Se puede demostrar con números esta afirmación. Por lo tanto, no es verdad que tienen que clasificar ciertos equipos para que la liguilla se transforme en un éxito económico. Es mas, se suponía que el año pasado se iba a llenar a partir de la presencia de equipos populosos y no fue así. En cambio hemos ido a liguillas con Salto Uruguay, Ferro Carril, Universitario, surgiendo la mejor de las respuestas desde el aficionado. A no ser que me demuestren con números lo contrario, lo demás es puro verso».