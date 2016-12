En la noche del 10 de diciembre de 2016, cuando la “U” se volvió grito de campeón. Un monarca inobjetable. De punta a punta. En el hexagonal, ratificación de propiedades. No hay caso: el Universitario con traje de etiqueta campeona. La vuelta olímpica, la copa, su gente. Un todo rojo. La noche se tapizó de universitario.

Partidos jugados: 26

Partidos ganados: 18

Partidos empatados: 4

Partidos perdidos: 4

Goles a favor: 60

Goles en contra: 17

Catarata roja

Si ganó el Campeonato Apertura. Si ganó el Acumulado.

Si ganó la tercera rueda. Si fue el que más puntos sumó en el año. Si fue quien ganó más partidos. Si en Alexander Píriz supo del máximo goleador de la temporada, entonces…¿es necesario adosar algún ingrediente estadístico más a la cuenta de este terminante Universitario Campeón Salteño de la temporada 2016?

No. No es necesario. Los números, que nunca tendrán alma y espíritu, son capaces de aniquilar cualquier oposición que se plante enfrente, amparan la lógica de los hechos.

En esa noche clave y definitiva ante Ferro Carril, mucho más allá de los gruesos errores de José Gabriel de los Santos a la hora de la sanción de los penales, Universitario volvió a ser la consecuencia de un fútbol de contenido superior, de ideas que no se caen y de surcos ofensivos a la medida de su tiempo.

La catarata roja tiene que ver con eso: las correcciones que el equipo de Rivas produce, cuando la circunstancia lo amerita. El sentido de fútbol asociado que lo hace lejano para el resto, por eso en cuatro partidos nadie lo venció. Una catarata límpida, briosa, a la medida del deleite visual. Universitario sale a jugar y sabe regularse.

No se expone. No cae en inocencias. Es experto.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

De tres últimos años, Universitario se impuso en dos ediciones. Habrá un antes y un después del arribo del Cuerpo Técnico que había orientado el inolvidable ciclo de Ferro Carril, con coronas locales e interligas. Desde Ramón Rivas, el ajuste de clavijas.

El mecanismo general en pro del fin. Los directivos contemplaron esa estrategia, finalmente evolutiva y Universitario partió en dos, el silencio de tantos años de herida postergación.

La última vez de una roja campeón en 1993. Habían transcurrido 21 años.

En este 2016, Universitario retomó la esencia 2014, sobre todo en un aspecto que no es menor: el disciplinario. Lo futbolístico está escrito a fuego. Se sabe cuál es el guión.

A falta de una fecha para la conclusión del hexagonal, Universitario aseguró la corona. Infló el pecho de campeón. La cimiente del imperio rojo otra vez.

A veces el fútbol, abre su arco iris para que la justicia entre. Como esta vez. No se puede menos que admitir la verdad de Universitario. La fidelidad a una ideología. La defensa de un plan.

La razón de pretender sobre la base de su propia creencia. Un creyente de ley.

Y no dejó de creer. Por eso, este ahora que lo encumbra y lo potencia. Por eso.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-