Un joven fue amenazado de muerte frente a su domicilio con un trozo de hierro; su madre efectuó la denuncia, pues el agresor también dañó la finca al querer ingresar.

MENOR AMENAZADO DE MUERTE

En la noche del sábado, un adolescente llegó a su domicilio corriendo, manifestándole a su madre que, una persona lo había amenazado con un hierro y lo corrió hasta allí; posteriormente, el agresor se presentó en el frente de la finca del menor, con el hierro y un cuchillo en las manos, amenazándolo de muerte, ingresando al predio y golpeando bruscamente la puerta y el vidrio de la ventana, al cual terminó dañando con una piedra, retirándose con insultos del más bajo vocabulario. Investiga Seccional 3ra.

GOLPES DE PUÑO ENTRE LA EX Y LA ACTUAL

Una mujer denunció que, en la tarde del sábado, se encontraba en una parada de ómnibus y en un momento determinado se le aproximó la ex de su actual pareja, quien sin mediar palabras la agredió físicamente con golpes de puño, por lo que debieron intervenir otras personas que allí se encontraban, para retirarla, siendo insultada por la mujer con el más bajo vocabulario, y amenazada con volver a ser agredida cuando la viera. Investiga Seccional 2da.

DEBE EN EL COMERCIO Y EL DUEÑO PROMETE

COBRARSE LA DEUDA DE CUALQUIER OTRA FORMA

El propietario de un comercio donde la denunciante posee una cuenta abierta desde hace algún tiempo, la cual no ha podido pagar debido a su mala situación económica, fue denunciado debido a que la ha amenazado y también a su familia, con que se cobrará dicha deuda de otra manera. Investiga Seccional 2da.

DESACATO Y FUGA

En la madrugada de ayer, en circunstancias en que personal policial realizaba recorridas por Avenida Batlle y Ordóñez y San Eugenio, divisaron a dos individuos, uno de los cuales llevaba una botella en su mano e iban pateando los autos estacionados, por lo cual procedieron a interceptarlos y al identificarlos, uno de ellos se desacató, comenzando con insultos del más bajo vocabulario e intentó agredir a los efectivos, siendo detenido, mientras que el otro hombre aprovechó ese momento para fugarse. Enterado el Juez Penal de Turno, dispuso: “intimación de apercibimiento de conducta y cese de detención”. Intervino Grupo de Reserva Táctica.