Por Nicolás Caiazzo

Uruguay tuvo un buen pasar por el World Rugby U20 Trophy y disputará el duelo por el tercer puesto este domingo. Los Teritos vencieron a Kenia por 63 a 11 jugando un gran partido y arrancaron su participación en el certamen de la mejor manera, en el medio cayeron ante Japón y triunfaron ante Brasil para lograr cerrar su pasaje a el duelo por un dignísimo tercer puesto. Los Teritos volvieron a jugar el pasado sábado frente a Japón, quién venía de ganarle en su debut a Brasil por 56 a 24 y que también haría lo propio ante el conjunto uruguayo 46 a 31. Sabiendo que su pasaje a la final era prácticamente conseguir, igualmente el conjunto uruguayo cerró su participación en el grupo viéndose ante el local, Brasil, el pasado miércoles, venciéndolo 52 a 10. La final para definir el título del Trophy U20 será entre Japón y Portugal, donde el ganador logrará ascender a la Championship. Mientras tanto, los Teritos jugarán ante Tonga por el tercer puesto.Cabe destacar que este plantel de los Teritos vienen de hacer historia, tras haber logrado conseguir un hito importante en la historia del rugby uruguayo, cuando lograron ganarle por primera vez a Los Pumitas, para levantar, también por primera vez, la corona de campeón sudamericano. Antes, en semis, el conjunto uruguayo había logrado cerrar su clasificación al Mundial.

Manuel Barreiro es el salteño que se encuentra representándonos, el resto del plantel está compuesto por Juan Manuel Aguiar, Felipe Aliaga, Baltazar Amaya, Felipe Arcos Pérez, Santiago Bonasso, Alfonso Cat, Alfonso Costa, Juan Pablo Costabile, Matías D’Avanzo, Santiago Del Cerro, Carlos Deus, Faustino Etchegorry, Juanjuan Garese, Carlos Gruss, José Iruleguy, Felipe Lombardo, Santiago Nicolich, Ignacio Pecculo, Reinaldo Piussi, Tomás Pollio, Ezequiel Ramos, Juan Martín Rippe, Ignacio Rodríguez, Federico Slinger y Maxime Sonneveld.

LOS TEROS A PURO ENTRENAMIENTO

El cuerpo técnico de Los Teros liderado por Esteban Meneses definió un plantel preliminar de 34 jugadores para la Rugby World Cup que se disputará en Japón entre el 20 de setiembre y el 2 de noviembre.

El plantel de 34 jugadores comenzó los entrenamientos, que incluirán un acondicionamiento físico para llegar al 100% a setiembre. Para eso, en estos días retornó el preparador físico Craig White, que ya estuvo en la primera parte del año junto al plantel, trabajando junto al PF de Los Teros Guillermo Selves. White fue preparador físico de Gales, Irlanda y los British & Irish Lions, y ya estuvo con Los Teros en la previa a Inglaterra 2015.También habrá un campamento en Colonia a mediados de mes, que será una instancia importante desde lo grupal, para definir los objetivos que se planteará el plantel de cara al Mundial.

Además habrá dos o tres partidos de preparación, aunque aún falta cerrar detalles. El más cercano es Brasil, y luego hay chances de jugar con Sudamérica XV y Argentina XV.

La lista preliminar tiene 14 jugadores que este año defendieron a clubes profesionales en el exterior. Tres en Francia (Manuel Leindekar, Oyonnax; Agustín Ormaechea, Stade Montois, Felipe Berchesi, Dax), uno en Inglaterra (Franco Lamanna, Mowden Park) y 10 en Estados Unidos (Alejandro Nieto, Santiago Arata, Diego Magno y Mateo Sanguinetti en Houston Sabercats; Rodrigo Silva, Andrés Vilaseca y Juan Echeverría en Austin Elite; Leandro Leivas y Gastón Mieres, Toronto Arrows; e Ignacio Dotti, News Orleans Gold). En el exterior también juega Facundo Gattas (Hindú, Argentina), aunque en ese caso no es profesional.

Además hay otros tres jugadores contratados por la Unión de Rugby del Uruguay, que no se fueron al exterior: Juan Pedro Rombys, Juan Manuel Gaminara y Juan Manuel Cat. Con eso se completan 17 jugadores profesionales en la lista de Uruguay, la cifra más alta de la historia.Respecto al plantel de Inglaterra 2015 quedan 12 jugadores en esta lista preliminar. El 12 de setiembre el plantel viajará a Japón, donde debutará el miércoles 25 de ese mes ante Fiji en la ciudad de Kamaishi. Luego enfrentará a Georgia el domingo 29 en Kumagaya, el 5 de octubre a Australia en Oita y cerrará su actuación el domingo 13 de octubre enfrentando a Gales en Kumamoto.

A inicios de setiembre, el cuerpo técnico deberá elevar la lista definitiva de 31 jugadores que serán parte del torneo en tierras niponas