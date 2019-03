“No es la citricultura la que está en crisis, es la empresa Caputto que hace rato está en CTI”, dijo el salteño Felipe Carballo

Una intensa discusión se dio ayer en el parlamento nacional, sobre la situación por la que atraviesa la empresa Citrícola Salteña. Fue en la cámara de Diputados, donde los representantes nacionales, principalmente los de Salto afirmaron que el sector citrícola “goza de buena salud”, pero que la que está en CTI es “la empresa Caputto”.

La tensa discusión fue en torno a la votación del proyecto de ley que impulsó el gobierno de asistir con 115 millones de pesos, que serán destinados directamente a los costos operativos que tendrá la cosecha de este año, para que la empresa pueda ponerse en funcionamiento y con eso generar trabajo; y con las ganancias, poder pagarle el salario a los trabajadores.

Sin embargo, esta propuesta ha tenido sus detractores, porque desde la clase trabajadora se cuestionó porqué no se usan esos fondos para poder pagar los salarios atrasados y los haberes impagos a muchos de los afectados que se encuentran atravesando situaciones desesperantes.

“Nos han cortado la luz, el agua, a muchos les han pedido que desalojen las casas por falta de pago de alquileres, les cortaron la libreta del almacén, los gurises han comenzado las clases sin tener un cuaderno, son problemas graves y urgentes, pero nadie se hace cargo y encima el gobierno trae soluciones pero para las patronales”, dijo uno de los que estaba el día que vino a Salto el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro a formular el anuncio.

EN CTI

Pero ayer en la Cámara de Diputados, el diputado por Montevideo del sector de Sendic, el salteño Felipe Carballo, que en su momento fue dirigente del sindicato de los trabajadores del citrus y es además exempleado de la empresa Caputto, gritó que la citricultura “no es la que está en crisis en este país, y no lo es debido a que las políticas llevadas a cabo por este gobierno han sido propicias para que eso no pasara”.

Pero afirmó de forma vehemente que “lo que está en problemas es la empresa Caputto, que hace años que está en CTI y la han venido salvando de mil formas diferentes para que la misma subsista y eso no puede ser”.

No obstante, su compañera de bancada, la salteña Manuela Mutti, también dijo a los legisladores presentes en sala que “la citricultura está en buen estado, no es la citricultura la que está en problemas en este país y a eso hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo”.

También cuestionó las prácticas de la empresa de no pagarle los haberes a los trabajadores y señaló que los mismos han pasado penurias por esta situación.

POLÍTICAS

Por otro lado, el diputado del Partido Colorado por Paysandú, Walter Verri, dijo que “el rol del Estado no es andar salvando empresas, sino el de generar las políticas necesarias como para que las empresas puedan instalarse en el país de manera adecuada y generar empleos, y tener condiciones de seguridad para su desarrollo, pero andar detrás de las empresas dándoles plata para que no se fundan”.

Las discusiones que se vivieron fueron muy acaloradas pero al final hubo acuerdos de que en este caso había que aprobar el proyecto de ley del gobierno, para poder destinar la suma de 115 millones de pesos que saldrán de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), y que se trata de un préstamo pagadero a un plazo máximo de 12 meses.

COADMINISTRADA

El ministro Murro explicó en Salto que la empresa está siendo intervenida por orden judicial y que la misma en ese sentido, viene siendo coadministrada. “El interventor se ha hecho cargo de su función desde el pasado 25 de febrero y viene trabajando en eso”, expolicó.

Y a la hora de intentar explicar porqué se llegó a esta situación el secretario de Estado dijo “a ver, ustedes son salteños, Caputto es una empresa que ha sido muy ayudada por el Estado uruguayo y también por este gobierno, como prueba de esto, Caputto le debe al Banco República más de 20 millones de dólares y también le debe a varios organismos del Estado, le debe a los trabajadores incluso cuando el país, que tiene un altísimo prestigio internacional por la calidad de su fruta, logró reabrir el mercado de fruta hacia los Estados Unidos, esta empresa fue especialmente beneficiada con eso, en nuestra opinión los trabajadores de Caputto ganan salarios bajos, ese no es el tema, así que todo parece indicar que lo que pasó acá son temas de (mala) gestión”.

Y reiteró que en este caso “el Estado ha ayudado y seguirá ayudando, este préstamo que estamos dando, es para que la empresa pueda volver a trabajar, para que los trabajadores tengan un sustento y para que Salto tenga más trabajo”.