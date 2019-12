-No es de ahora. Data de principios del año 2014. Punto de partida para que la revolución roja, comenzase a descubrir el valor de la cimiente.

Acondicionar el terreno, levantar los muros de la ambición y sobre todo nutrirse de convicciones deportivas, económicas y humanas.

Las tres entrelazadas. Fusión clave para el desarrollo de una estrategia vital. El paso del tiempo, fue ofreciendo la verdad de asignaturas contempladas. Cuando de última Universitario vuelve a ser Campeón Salteño, sumando cuatro títulos sobre seis posibles (2014-2016-1018-2019), se plantea el margen a favor de la justicia.

Con Universitario no se puede discutir: ha sido el mejor.

Es el mejor. Hasta por una cuestión de lógica. La cristalina lógica de los hechos.

DESPEGADO DE TODOS

En el 2017, la consagración a manos de Ferro Carril. Al año siguiente, Ferro y Universitario volvieron a toparse cara a cara. Universitario fue aplastante: 4 a 1. Fue el 10 de noviembre de 2018, con dos goles de Joaquín Jacques y dos de George dos Santos.

En esta liguilla 2019, Universitario redobló la apuesta y goleó a Ferro otra vez 4 a 1. Dos goles de Jacques y los restantes de Valentín Fornaroli y Martín Silva.

¿Qué implica el rescate de estos resultados?: que Universitario también se despegó de Ferro Carril, luciendo sin más trámite la etiqueta intransferible: es el más apto de todos.

LA VIGENCIA DE UN IDEARIO

Observar un partido de Universitario, es de formidable simpleza para quien pretende esa misión, por una razón esencial: sabe a lo qué juega y cómo juega.

El defender, el construir, el atacar. Y siempre un aspecto que le puede inflar el pecho a cualquier pasional rojo que ande en la vuelta: el equipo por sobre las piezas, aunque las piezas siempre jerarquizarán al equipo.

En Universitario no es fácil de calibrar berretines, vedetismos. Tendencia al yo».

Al contrario, las exposiciones más selectas y criteriosas de Universitario en el tiempo, han sido el poder de su estructura, la condición de equipo.

¿Cuánto tuvo y tiene que ver en ese ideario Ramón Walter Rivas? ¿Cómo no admitir la influencia sin más giros, del inolvidable DT?

AHÍ ESTÁN Y ELLOS SON

Fue ganador del Acumulado. No le bajaron el copete en la liguilla. En semifinales de la tercera fase, eliminó a Ferro Carril en la ejecución de tiros penales. Hasta que llegaría la final ante Ceibal y el 2 a 1, con los golazos para el recuadro: de Diego Llama primero, de Joaquín Jacques después.

Pero además en el año, supo de su tiempo en el Torneo del Interior y fue vicecampeón. Por lo tanto, ¿qué margen de duda puede quedar a la cuenta de este Universitario, con el que no se puede discutir? No es que se sabe el mejor: demuestra que es el mejor.

No es un mérito en si mismo: es la consecuencia de aquella cimiente de 2014.

La puerta se abrió para la revolución roja. No hay quien la cierre. Es su derecho a la existencia más fértil, generosa y humana de toda su historia.

Y con la historia no hay de mentiras. Por ese Universitario que la prolonga.

Mientras no se baja del más preciado fin: no dejar de querer el mañana.

Un mañana sin recortes. Cuando el horizonte en definitiva, no deja de llamar.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-