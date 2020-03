A los 3´del segundo tiempo del alargue una pelota larga, corrió Luis Leguisamo, ganó la posición, piso el área y remató bajo, cruzado, para colocar la pelota contra el vertical, y anotar el gol de Salto, el que a la postre le diera la victoria, y la consagración al equipo de Salto dirigido por Jorge Noboa cómo campeón del Regional Norte Litoral anoche en el estadio Ernesto Dickinson ante un gran marco de público.

El partido en los 90´ tuvo a la selección de Rio Negro manejando el trámite en los primeros 45´de partido, mandaba en todos los sectores el equipo visitante, Salto no generaba, y no llegaba con peligro sobre la última zona rival, más allá de alguna “intentona” esporádica con remates a distancia. Sobre los 8´ un error defensivo de Salto, la pelota que no puede restar correctamente Heber Martínez, el rechazo corto del golero Fleitas, y una falta para Río Negro sobre el sector derecho de su ataque, el cobro al corazón del área, el rechazo corto de Fleitas, e ingresando por el segundo palo Michel Palacio toca corto y anota el gol con el cual a la postre Rio Negro termina ganado el partido en los 90´ de juego. La primera jugada de riesgo en favor de Salto en la primera parte, se registra a los 44´, tras un tiro libre ejecutado pro Carlos Vera que el arquero Renato González en gran esfuerzo desvía al corner. En el segundo tiempo sin dudas la mejoría de Salto es notoria, a los 2´un tiro libre de Paolo Dantaz y la pelota en el vertical, sobre los 72´ la expulsión de Alejandro Pintos por doble amonestación, y Salto con uno menos. De todas formas la selección local se las ingenió, para replegar sus líneas, e intentar (cuando podía) jugar de contra golpe. No pudo llegar al empate la selección de Noboa, había ganado Río Negro, y como la definición en esta instancia primero era por puntos, había que jugar un alargue de 30´ para decidir un ganador, o en su defecto definir a través de los remates desde el punto penal.

El primer tiempo del alargue parejo, Salto con variantes netamente ofensivas buscaba por afuera, y Río Negro con igual intención buscando buscando abrir a la defensa de Salto, que justo es decir estuvo siempre bien parada y atenta.

En los últimos 15´ del alargue, cuando transcurrían 3´, el pelotazo largo de Paolo Dantaz, la corrida de Luis Leguisamo ganando posición y pelta, y el remate cruzado bajo para poner a ganar a Salto. De allí al final el juego se desdibuja, alguna “escaramuza” producto de un mal arbitraje, un expulsado más por cada lado, y el final del partido con Salto levantando la copa que lo consagra cómo el campeón de Regional Norte Litoral de la Copa Nacional a nivel de O.F.I

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Copa Nacional de Selecciones O.F.I

Serie Regional Norte Litoral: Serie Final

Partido de vuelta: (Ida Río Negro 1 – Salto 3)

Escenario: Estadio Ernesto Dickinson

Público: 1.500 personas

Árbitro central: Carlos Paz (Mal)

Asistentes: Juan Desiderio – Alvanio Machado

Cuarto árbitro: Jacinto Rivero

SALTO 0 (1): Jorge Fleitas, Javier Gómez, Christian Cavani, Heber Martínez, Richard Rodríguez (Denis Ferreira), Alejandro Pintos, Richard Toriani, Carlos Vera, Paolo Dantaz, Luis Leguisamo (Matías Bentín), Emiliano Maciel (Agustín Suárez). D. T: Jorge Noboa

RÍO NEGRO 1 (0): Renato González, Lucas Montes De Oca, Gregory Banegas, César Olivera, Matías Montes De Oca, Héctor Iglesias, Lorenzo Almirón, Sebastián Rosano, Michel Palacio, Luciano Sotelo (Nicolás Muller), Bryan Osores (Sebastián Ruíz). D. T: Miguel Cerrilla

GOLES: P/T 8´ Miche Palacio (RN)

2° T/ALARGUE 3´ Luis Leguisamo (S)

EXPUSIONES: 72´ Alejandro Pintos (S), 119´ Heber Martínez (S), Matías Montes De Oca (RN)

El mejor jugador de la cancha: Luis Leguisamo – Heber Martínez

El mejor de Rio Negro: Michel Palacio – Sebastián Rosano