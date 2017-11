También hubo varios robos de motos y en el interior de viviendas

Una persona fue condenada por un delito de lesiones personales agravadas por haber utilizado para ello un arma de fuego. El caso estuvo en manos del novel juzgado de 8º turno de Salto, que entiende en materia penal.

Además hubo denuncias por casos de violencia doméstica y familiar, así como también una serie de robos de motos y de daños en el interior de vehículos. Todos los casos están en manos de la Policía.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una mujer denunció a su pareja, quien es consumidor de estupefacientes debido a que se generó una discusión basada en la mala relación que existe entre ambas partes, este comenzó a insultarla y a agredirla físicamente, retirándose del lugar, por lo que la denunciante se comunicó con la Policía. Una vez allí, solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación definitiva hacia su persona y domicilio. En el lugar intervino la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

AVERIGUACIÓN DE SITUACIÓN

Un hombre denunció a su ex pareja, con quien continúan viviendo en el mismo hogar, con quien dijo que se ha hecho imposible la convivencia, por lo cual procedió a solicitar el retiro del hogar de la persona denunciada.

Consultada la jueza actuante, la Dra. Hornes, Juez Subrogante del Juzgado Letrado de Familia de Séptimo Turno de Salto, dispuso citar, indagar a la denunciada, volver a ser enterada en la presente jornada, solicitar un informe a los centros educativos sobre los hijos en un plazo de 20 días y volver a ser enterada.

EN CASA DE FAMILIA

Una persona domiciliada en la localidad de San Antonio, concurrió hasta la seccional de la zona para denunciar que le robaron un foco cuadrado de aproximadamente 15 centímetros por 10, de color amarillo. El mismo estaba colocado arriba de la puerta principal de su finca y expresó que visualizó a dos personas extrañas que salieron del lugar pero no pudo reconocer a nadie. Investiga Seccional Sexta.

EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA

El robo en su casa se habría producido cuando los delincuentes ingresaron por el ventanal que tiene en el frente de la casa, según dijo la damnificada a la comisaría donde radicó la denuncia. El hecho ocurrió en el barrio Horacio Quiroga, donde adujo que existe el ventanal pero que el mismo no tiene vidrio y por allí habrían ingresado personas extrañas, hurtándole un Televisor Plasma de 32 pulgadas y un casco de color negro, al darse cuenta, salió de su domicilio y vio a dos personas que se retiraban del lugar, pero no pudo distinguir a nadie.

HURTO DE VEHÍCULO

En otro, caso un hombre denunció en la Seccional Segunda que en la noche del lunes, sobre las once menos cuarto de la noche aproximadamente, dejó estacionada en el porche de su finca del Barrio Talleres, su moto marca Yumbo, modelo Max, de 110 cc., con matrícula HIA 2552, de color azul, advirtiendo ayer por la mañana el hurto de la misma.

En otro caso, un hombre mayor de edad denunció que en la pasada jornada próximo a la hora 13:30, al llegar a su finca ubicada en el Complejo Emilio Suárez, constató que desde el frente de la misma le habían hurtado una moto Scooter, marca Yumbo, matrícula HKZ727, de color negro. Avaluando el perjuicio en la suma de $U 10.000 (pesos). Investiga Seccional Quinta.

EN EL INTERIOR DE VEHÍCULO

También el lunes por la noche un hombre mayor de edad denunció que sobre las nueve de la noche, dejó estacionada en calle Agraciada al 2000, su camioneta marca Citroën; pero al ir a ocuparla una hora después, notó que habían ingresado a su vehículo por la puerta trasera (ya que la traba de seguridad no funciona), constatando el hurto de una mochila marca Reebok de color negro, conteniendo: $U 51.000 (pesos), U$S 300 (dólares), una libreta de recibos y una carpeta blanca que tenía varios documentos. Avalúa el perjuicio en $U 63.000. Investiga Seccional Segunda.

DISPARO DE ARMA DE FUEGO

Culminadas las actuaciones en la Sede Judicial, la Dra. March Juez Penal de 8vo Turno, dispuso: «Condenase al señor de iniciales E.D.P.T. como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada especialmente agravado por haberse cometido con arma de fuego, a la pena de seis meses de prisión, que se sustituyen por un régimen de libertad vigilada por igual período de tiempo, debiendo cumplir la condición de residir en un lugar determinado cuya supervisión por la O.S.L.A sea posible y presentarse una vez por semana en la Seccional correspondiente al domicilio que haya fijado, con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su cargo la obligación de presentaciones legales accesorias conforme la ley”.