Realizaba el recorrido por barrio Villa España y un individuo comenzó a tirar piedras, una lo lastimó, la otra impactó en el camión

RECOLECTOR LESIONADO

EN UN OJO POR

UNA PEDRADA

En la tarde del jueves último un hombre denunció que, en momentos en que se desempeñaba como recolector, circulaba por barrio Villa España, divisando a un individuo que circulaba en moto, el cual le arrojó dos piedras, una de las cuales impactó en el camión, mientras que la otra lo hizo en su rostro, causándole un corte cerca del ojo izquierdo. Investiga Seccional 2da.

HACKEÓ SU CUENTA

DE FACEBOOK Y CREÓ

CUENTAS FALSAS

DONDE LA DIFAMA

Una mujer denunció que, en el mes de diciembre finalizó la relación con su pareja de dos años, de la cual no tuvieron hijos. En más de una oportunidad desde esa fecha, el hombre la ha seguido en el auto interceptándola, insultándola con el más bajo vocabulario y amenazándola, ya que la misma no quiere retomar la relación; también le ha hackeado su cuenta de facebook; creó cuentas a su nombre en páginas web; y constantemente la amenaza.

Solicitó que este no vuelva a acercarse y a comunicarse con ella, que no publique más cosas con su nombre o a su nombre, y que dé de baja todas las cuentas que creó difamándola. Intervino U.E.V.D.G.

SU EX ESPOSO LA

HOSTIGA QUERIENDO

RETOMAR LA RELACIÓN

Denunció a su esposo, del que se encuentra separada, pero el mismo no aceptó la finalización de la relación, molestándola por medio de mensajes y arreglos florales, intentando volver. Solicitó la prohibición de acercamiento y comunicación. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.