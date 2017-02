Un conductor cuya espirometría dio positiva, perdió el control del vehículo que conducía ayer en horas de la madrugada por la Costanera Sur y chocó contra un árbol, resultando lesionado, aunque no se informó de la entidad de las lesiones recibidas.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En la madrugada de hoy en Costanera Sur y Acuña de Figueroa ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por un auto marca Volkswagen Gol conducido por un masculino mayor de edad el cual impactó contra un árbol no recordando el conductor nada de lo sucedido, resultando lesionado, siendo asistido en Hospital local. Se le diagnosticó “politraumatizado, pasa a tomógrafo a posterior queda internado”. Espirometría positiva. Intervino Brigada de Tránsito.

CAYÓ MOTONETISTA ALCHOLIZADO

En la madrugada de hoy en Costanera Sur y calle Cuareim ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una moto marca Vince modelo Feeway conducida por un hombre mayor de edad la cual circulaba por Costanera Sur con dirección al norte y próximo a llegar a la intersección mencionada perdió el dominio del birrodado cayendo al pavimento, resultando lesionado siendo asistido y dado de alta en el lugar, se le diagnosticó “politraumatizado leve”. Espirometría positiva. Intervino Brigada de Tránsito.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una mujer mayor de edad denunció a su ex pareja quien en momentos que se dirigía a la parada de ómnibus la siguió, insultándola con el más bajo vocabulario, solicitándole retomar la relación y amenazándola. Solicita prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

LESIONES PERSONALES

Un hombre mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy se encontraba realizando un operativo de control vehicular con apoyo de personal policial en Costanera Norte y Apolón, en un momento comenzó un apedreo hacia el personal, impactando una de las piedras sobre su cuero cabelludo, provocándole un corte en el mismo, debiendo se asistido en centro asistencial, no pudiendo identificar al agresor. Investiga Seccional 5ta.

Aunque la información policial no lo establece, se supone que se trata de un inspector municipal.

LESIONES PERSONALES

Masculino mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy concurrió a un local, sito en la zona portuaria donde se encontró con una ex pareja, al retirarse fuera del local volvió a cruzarla y cuando pretendió hablar con esta fue agredido por un masculino logrando zafar y salir corriendo ya que habían otros masculinos con quien lo agredió. Investiga Seccional 1ra.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Una mujer mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy su finca sita en barrio Independencia quedo sin moradores y al regresar en la mañana de hoy constató que tras forzar la parte inferior de la puerta de chapa del fondo ingresaron y hurtaron un equipo de audio, cinco pares de zapatos marcas Donatti, Daniel Cassin; cinco pares de championes marca Reebok, Nike y Adidas; un par de botas; un equipo deportivo marca Nike; un par de lentes de sol; un par de lentes recetados. Investiga Seccional 5ta.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Un hombre mayor de edad denunció que en la tarde de hoy personas extrañas desde la terraza de su finca, sita en barrio Saladero le hurtaron dos sillones de ratán de color gris con los almohadones. Investiga Seccional 3ra.

HURTO EN COMERCIO

Una mujer mayor de edad denunció que en la mañana de hoy al concurrir a su comercio sito próximo a la zona céntrica constató que el mostrador se encontraba en completo desorden, daños en una chapa del techo del local y el hurto de dinero, desconociendo la suma. Investiga Seccional 2da.

HURTO EN LOCAL

En la madrugada de hoy personal policial concurrió a un local, sito en Zona Este donde se encontraba su propietario quien denunció que momentos antes la empresa de alarmas le dio aviso de que se había disparado la misma y al concurrir constató el daño de un vidrio del local y el hurto de un celular marca Lg de color blanco. Investiga Seccional 2da.

MOLESTIAS

Una mujer mayor de edad denunció a su ex pareja quien no ha dejado de molestarla, enviándole mensajes para retomar la relación, se para frente a su nuevo domicilio y comienza a llamarla tanto al celular como al teléfono fijo, además de seguirla a todos lados.

Solicita prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación ya que no quiere saber más nada de este. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.