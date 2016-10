En diálogo con EL PUEBLO, el dirigente nacionalista y líder de la Lista 180, “Por la huella de Wilson”, Pablo Bonet, se refirió al trabajo que viene desarrollando su sector Alianza Nacional y a la conferencia que se realizará en el Hotel Los Cedros a las 20:00 horas de hoy, donde disertarán el Representante Nacional Jorge Gandini y el Licenciado y docente de Historia Daniel Corbo, ex Consejero del Codicen durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, la que se centrará sobre la problemática educativa de nuestro país, y lo que la misma representa en la actualidad.

Consultado respecto al trascendido que indica que el sector Alianza Nacional, liderado por el Senador Jorge Larrañaga, abriría el abanico, posibilitando la competencia interna del sector, Bonet manifestó que: “Lo que se ha comentado extraoficialmente, es que específicamente el líder del sector, el Senador Larrañaga, optará por habilitar la existencia de varias corrientes dentro de Alianza, donde los dirigentes nacionales y departamentales puedan expresarse y hacer su elección electoral, dentro de lo que es una corriente que en este momento es una de las que tiene mayor presencia a nivel nacional, con 13 Diputados, 4 Senadores, la gran mayoría de los intendentes nacionalistas, los concejales, alcaldes y ediles; por eso, Alianza Nacional es un sector político que está metido en todos los rincones del país; desde el gran Palacio Legislativo, hasta la localidad más chica donde hay alcalde y concejales, donde tiene presencia la dirigencia de Alianza Nacional, electos por el pueblo, y eso la transforma en una corriente nacional y muy arraigada en la sociedad uruguaya”.

¿Podemos interpretar entonces que Alianza peleará internamente por la mayoría dentro de un Partido Nacional que puede llegar a alcanzar eventualmente el gobierno, y que por ende ya se encuentra en campaña para conseguirlo?

Yo creo que en aspectos políticos uno siempre está haciendo política y siempre buscando el respaldo de la gente; lógicamente que las instancias electorales todavía no llegaron, pero es el objetivo de Alianza de contar con el candidato a la Presidencia de la República del Partido Nacional, y que el mismo sea Jorge Larrañaga. Ese trabajo es permanente, el trabajo de contacto con la gente, el trabajo de ir viendo cómo va evolucionando la sociedad conversando con los actores públicos y privados de la misma, que hace que después cuando uno se presente en la opción electoral, lo haga con propuestas reales y no fantasiosas.

¿La visita de Gandini y Corbo se centrará exclusivamente en la conferencia que brindarán, o también incluye una gira partidaria?

Durante el día el Dip. Gandini recorrerá distintos medios de comunicación, para analizar e informar a la ciudadanía respecto a diferentes temas que tiene que ver con la sociedad y todas aquellas consultas que se le desee realizar.

¿En qué consiste la actividad que se llevará adelante en la noche de hoy?

La Lista 180 considera que, siempre es tiempo para analizar todos los temas que tienen que ver con el país, y el tema de la educación es muy importante, ya que cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, hablamos de educación; cuando hablamos de trabajo, de salud, de producción, siempre, estamos hablando de educación, por lo tanto entendemos que una sociedad educada, es una sociedad más segura.

Una sociedad educada produce más, trabaja más, es más segura, tiene mejores niveles de salud; por lo tanto, la educación es algo que está presente en toda la sociedad y en todos los niveles.

Por ese motivo, consideramos que era pertinente poder debatir y conversar sobre ese tema, e invitamos a dos personas que, desde distintos ángulos, tienen que ver con el tema educativo: el Diputado Jorge Gandini, quien desde hace mucho tiempo trabaja en el tema presupuestal, análisis de los presupuestos quinquenales, rendiciones de cuenta, y también en lo referente a la educación, siendo uno de los asuntos en los que más lo ha hecho; y por otro lado, el Licenciado Daniel Corbo, Profesor de Historia, ex Consejero del Codicen, creador del proyecto Pro mejora, quien actualmente es el Presidente de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate.

Con ellos se realizará una conferencia en el día de hoy a las 20:00 horas, en el Hotel Los Cedros, donde se hablará de esa temática. Es una conferencia abierta a todo público, por lo tanto no es partidaria, y a la cual se invita a todo aquel que la considere pertinente para debatir sobre un asunto que nos preocupa y que es tan importante para el futuro del Uruguay.