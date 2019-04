Fue confirmado por el Centro Médico Veterinario de Paysandú (CMVP), el programa definitivo de las 47 Jornadas Uruguayas de Buiatría a realizarse en las instalaciones del Salón Egeo de Paysandú entre el 6 y 7 de junio, con cursillo el miércoles 5.

“Aunque desde el año pasado ya teníamos confirmados los expositores, algunos se bajaron de la convocatoria por causas de fuerza mayor, por lo que fuimos adaptando los nuevos panelistas al programa definitivo, el que ya está de acuerdo a lo que acontecerá en las jornadas de junio”, adelantó el presidente del Comité Organizador, doctor Edgardo Gianneechini.

Las 47ª Jornadas Uruguayas de Buiatría fueron declaradas de Interés Nacional por el Poder Ejecutivo y ya tiene como disertantes confirmados al doctor Peter Bates de Inglaterra, doctor Scott McDougall de Nueva Zelanda, ingeniero agrónomo Rémy Delagarde de Francia, doctor Ernesto Odriozola de Argentina, doctora Karina Gabriela Trono de Argentina. Y de Uruguay los doctores Guillermo De Navas, Alejo Menchaca, Rodrigo Puentes y Franklin Riet Correa, y los ingenieros agrónomos Alvaro Simeone y Eduardo Blasina.

PROGRAMA

El jueves 6 Sala 1: Simposio de Salud Animal. Exponen el Dr. Ernesto Odriozola, ex-investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) sobre “trastornos metabólicos en rodeos de cría”, y posteriormente sobre las “principales causas tóxicas que afectan a los bovinos”.

En la tarde y en la misma sala, el simposio de Producción de bovinos de carne. El Ing. Agr. Álvaro Simeone de Facultad de Agronomía, expondrá sobre “estado actual de conocimientos sobre alternativas nutricionales para la recría de ganado de carne durante invierno en las condiciones de producción en Uruguay”. Luego, el Ing. Agr. Eduardo Blasina, Consultor Privado de Uruguay, respecto a las “oportunidades y amenazas para la Ganadería Uruguaya”. Finaliza Simeone, hablando de “UPIC-PRO: un programa computacional para la evaluación y ajuste de dieta en condiciones de pastoreo y confinamiento para ganado de carne”.

El jueves 6: Sala 2: Simposio de Reproducción Animal. Desde las 9 el Ing. Agr. Rémy Delagarde, del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA), se referirá al “Consumo de materia seca de vacas lecheras en sistemas que combinan pastoreo, concentrados y forrajes conservados: tasa de substitución y respuesta en producción”.

Le sigue el doctor Scott McDougall, Massey University de Nueva Zelanda, con “Alteraciones en la actividad ovárica y la función reproductiva relacionada a la mastitis bovina”. Finalmente, Rémy Delagarde, brindará una “Estimación del consumo de pasto por vaca y por hectárea a nivel de predios lecheros: indicadores prácticos de toma de decisiones de manejo”.

En la tarde en Sala 2, se realizará una Mesa redonda sobre Leucosis bocina enzoótica, con el doctor Franklin Riet-Correa como moderador. Primero será la doctora Gabriela Trono, investigadora del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Argentina), que se referirá a “Caracterización de la enfermedad: epidemiología, transmisión, formas de presentación, diagnóstico, prevención y control”.

Posteriormente, el doctor Rodrigo Puentes, de Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, sobre “Impacto de la Leucosis bovina enzoótica sobre la inmunidad del rodeo lechero”. Sigue las preguntas a panelistas. Participan en la mesa el doctor Rodrigo Puentes, doctor Jorge Slavica y la doctora Gabriela Trono.

El viernes 7: Sala 1: Módulo de Producción y sanidad ovina. Desde 9.30, el doctor Peter Bates, de la University of Surrey (Inglaterra), hablará de “Sarna ovina: actualización y puntos críticos en el control”. Le sigue Ectoparasitosis en ovinos: recomendaciones del MGAP, y posteriormente el doctor Alejo Menchaca, del Instituto de Reproducción Uruguay, “Avances en biotecnologías de la reproducción en ovinos”.

En la tarde será el simposio de Reproducción Animal en Sala 1. El doctor Scott McDougall, Massey University (Nueva Zelanda), hablará de “Performance y manejo reproductivo en las vacas lecheras. Parte 1”. Le sigue el doctor Guillermo de Nava de Profesión Liberal (Uruguay), con “Programas de IATF seriadas en la cría: desafíos y oportunidades”. Y finaliza Scott McDougall con “Performance y manejo reproductivo en las vacas lecheras. Parte 2”.

Inscripciones

Quienes realicen la inscripción antes del 30 de abril tendrán importantes descuentos. Socios de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU) pagarán U$S 170; no socios de la SMVU U$S 195; estudiantes de posgrado U$S 155 y estudiantes de grado U$S 110.