Sebastián M. González:

Sin dudas importaba la palabra de uno de los integrantes del Cuerpo Técnico de las selecciones de Salto, tras lo que fuera el cierre de la primera fecha del campeonato del Litoral O.BL. disputada en el estadio de Ferro Carril F.C el pasado fin de semana. Por eso EL PUEBLO mantuvo contacto con el entrenador Sebastián M. González recabando la información de cuál había sido el balance de la primera fecha del torneo que tuvo a la roja de la “S” como ganadora en dos, de las tres categorías de competencia.

¿Cuál es el balance que hace uno de los entrenadores tras la primera fecha disputada del campeonato Sebastián?

Positivo, pero tranquilos también, contentos básicamente por lo hecho por todos, pero básicamente por los chicos de U13, que lograron el objetivo defendiendo en toda la cancha, también logrando una intensidad defensiva, fue difícil, porque algunos chicos no están acostumbrados a realizar este esquema. Pero fue algo sobre lo que insistimos bastante con Martín (Biassini), y también en lo personal es una de las categorías sobre la cuál más me gusta trabajar, en esta categoría se debe defender así, por eso destaco el tema de la defensa individual en toda la cancha, sirve luego a la hora de realizar un diagnóstico en cuanto al nivel técnico de los chicos.

¿En U15 no nos fue tan bien?

Si, quizá en U15 es en la división que tenemos el mayor déficit, de igual manera habrá que seguir trabajando, cómo decimos siempre los entrenadores, hay cosas que dependen de los jugadores en cancha, y en los partidos, los tiros cortos, las pérdidas, las “bandejas” erradas, esto no es excusa, hay que seguir trabajando, corregir, y tratar de mejorar, esto es así.

Esto recién comienza, estamos conformes, el balance es positivo, porque más allá de los resultados obtenidos, está todo muy parejo entre todas las selecciones, lo importante es que pudimos conseguir resultados positivos en dos, de las tres categorías jugando de local.

En próximas ediciones completaremos la nota realizada con el entrenador Sebastián M. González para conocer la opinión del D.T, quién desde su óptica nos brinda el balance realizado tras la primera fecha disputada del Litoral O.B.L a nivel de Formativas.

DANIEL SILVEIRA