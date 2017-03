Anoche se reunió el Consejo Superior de la Liga Salteña de futbol y tal como se había votado por unanimidad asumieron Waler Martinez como presidente y el Dr Alan Kuschman como Vicepresidente.

Una vez asumido los principales neutrales solicitaron un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Hermann.

Martinez agradeció a las instituciones de las tres divisionales por el apoyo recibido, en tanto el Dr Alan Kuschman expresó su orgullo y el compromiso al desempeñarse en el cargo de Vicepresidente .

Seguidamente Martinez propuso a Jose Luis De los Santos “Pipilo” a cargo de la tesorería y a Dr Roberto Fioritti en la Secretaría, todo lo que fue votado positivamente.

A continuación Walter Martinez mostró el trofeo obtenido por la Sub 18 por el vice campeonato obtenido en la zona Litoral Norte. Walter Martínez expresó que el campeonato salteño Sub 17 llevará el nombre de Sofildo Piñeiro, deportista que cumple 50 años trabajando para la Liga, lo que recibido con beneplácito por los delegados. Se hizo el llamado para integrar el Consejo de la Div. B mañana (hoy) a las 20 hs y C el mismo también hoy a las 20.15 hs y el Consejo Femenino el jueves a las 20 hs.

Se anunció que el martes 14 a las 19.30 hs se estaría recogiendo firmas el Teatro Larrañaga pro IMAE.

IGUAL QUE EL AÑO PASADO

Se votó la moción de Universitario y el campeonato Salteño se jugará a dos ruedas de todos contra todos. Serán 22 fechas y la tercera rueda lo jugarán los seis mejores del acumulado. Contó con 14 votos. Mayoría y no se llegó a votar la moción de Nacional.

El Campeonato Salteño comenzará el próximo 26 de marzo, cuando se ponga en marcha el campeonato Salteño de la Divisional Primera A.

UNIVERSITARIO PIDIÓ FECHA LIBRE

Universitario pidió el 2 de abril fecha libre, por coincidir el dia con el cumpleaños de la institución, lo que fue votado positivamente. Las instituciones por mayoría dio potestad a los neutrales para fijar el partido que quedará pendiente.

VOTARON 19 JUECES:

Los 19 presentados fueron votados positivamente.

La Lista: Gustavo Barboza, Jorge Caffre, Mario Camargo, Luis Da Cruz, Jose De los Santos, Marcelo Díaz, Santos Galli, Anibal González, Gervasio Gutierrez, Luis Izaguirre, Enrique Kurwoski, Fernando Lopez, Nestor Martínez, Jonatan Moraes, Ivo Moreira, Victor Quiroz, Victor Rodriguez, Juan Suarez y César Villareal.

SE ELIGIERON TRIBUNALES COMISION DE REGLAMENTOS:

Los dos delegados del cuerpo de neutrales que representarán a la Liga en la realización de los Reglamentos, serán José Luis De los Santos y el Dr. Alan Kuchman, del fútbol femenino las autoridades que sean electas, más algún delegado.

Asimismo quedó conformada la Comisión de Field, que será la encargada de controlar y habilitar los distintos campos de juego, de cara al Campeonato Salteño 2017, en sus distintas Divisionales. El Dr. Roberto Fioritti por el cuerpo de neutrales, River Plate, Universitario, más los presidentes de las agremisiones de átbitros, Ricardo González (ASDAF) y José Gabriel De los Santos (ASA), son los integrantes de la Comisión del Field. COMISION DE HACIENDA También se votó y quedó conformada la Comisión de Hacienda, que será presidida por el Tesorero de la Liga, José Luis “Pipilo” De los Santos, acompañado por Gladiador, Ferro Carril y Nacional. Se reunirá para poner el precio de las entradas y también los carné de libre acceso.

EL COLEGIO DE ÁRBITROS Si bien no fue votado, todo apunta a que continúe el mismo, así lo hicieron saber los neutrales, el Colegio de Arbitro lo integran Ruiz, Hebert Biassini y Alberto “Gato” Martínez.

ELTRIBUNAL DE PENAS También continuaría el mismo Tribunal de Penas, con Sosa, Amado y Menoni, el que será votado en la próxima sesión.

LANZAMIENTO

En la semana previa al inicio del Campeonato, se estará realizando el lanzamiento y sorteando el fixture del Salteño.

TRIBUNAL ARBITRAL

Tribunal Arbitral contará con un nuevo cuerpo, por lo menos es lo que se manejó esta noche, más allá que se estará votando en la próxima sesión.