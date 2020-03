La actividad programada a nivel del Consejo Único Juvenil para los próximos días marca la 2ª fecha de la Primera Rueda de la categoría Sub 15 de la divisional «A» para el miércoles 11 de marzo.

Y la 1ª fecha de la Primera Rueda de las categorías Sub 15 y Sub 18 en la divisional «B» para el sábado 14 de marzo.

Con todos los partidos:

Divisional «A». Sub 15. 2ª Fecha 1ª Rueda. Miércoles 11/3/20.

ARAUJO

19:30 hs: Ceibal – Ferro Carril. Sub 15. Árbitros: Robert Aguirre, Carlos Gómez, Juan Suárez. Parciales de Ceibal ingresan al este; parciales de Ferro Carril ingresan al oeste.

GLADIADOR

19:30 hs: Gladiador – Universitario. Sub 15. Árbitros: Walter Araújo, Ivo Moreira, Miguel Pereira.

Parciales de Gladiador ingresan al sector este; parciales de Universitario ingresan al sector oeste.

AMBROSONI

19:30 hs: River Plate – Nacional. Sub 15. Árbitros: Fernando Samit, Víctor Quirós, Ignacio Sañudo.

Parciales de River Plate ingresan al sector norte; parciales de Nacional ingresan al sector sur.

FORTI

19:30 hs: Progreso – Chaná. Sub 15. Árbitros: Enrique Kurowski, Mario Camargo, Jorge Caffrée.

Parciales de Progreso ingresan al sector este; parciales de Chaná ingresan al sector oeste.

PARQUE POLICIAL

19.30 hs: Sud América – Deportivo Artigas. Sub 15. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Mauricio Revuelta y Marcelo Díaz.

Parciales de S. América ingresan al sector oeste; parciales de Dep. Artigas ingresan al sector este.

Divisional B. 1ª Fecha.

1ª Rueda. Sábado 14/3/20.

FENIX

14:30 hs: Fénix – Salto Uruguay. Sub 15. Árbitros: Carlos Gómez, Ricardo González y6 Mauricio Revuelta.

16:30 hs: Fénix – Salto Uruguay. Sub 18. Árbitros: Ricardo González, C. Gómez, Mauricio Revuelta.

SALTO NUEVO

14:30 hs: Salto Nuevo – Parque Solari. Sub 15. Árbitros: Miguel Pereira, R. Aguirre, Ignacio Sañudo.

16:30 hs: Salto Nuevo – Parque Solari. Sub 18. Árbitros: Robert Aguirre, M. Pereira, Ignacio Sañudo.

PEÑAROL

14.30 hs: Almagro – Peñarol. Sub 15. Árbitros: César Villarreal, G. Barboza, Víctor Rodríguez.

16.30 hs: Almagro – Peñarol. Sub 18. Árbitros: Gustavo Barboza, C. Villarreal, Víctor Rodríguez.

EL TANQUE

14.30 hs: El Tanque – San Eugenio. Sub 15. Árbitros: Ivo Moreira, J. de los Santos, Víctor Quirós.

16.30 hs: El Tanque – San Eugenio. Sub 18. Árbitros: José de los Santos, I. Moreira, Víctor Quirós.

SALADERO

14.30 hs: Saladero – Libertad. Sub 15. Árbitros: Arnaldo Diogo, F. López, Santos Galli.

16.00 hs: Saladero – Libertad. Sub 18. Árbitros: Fernando López, A. Diogo, Santos Galli.