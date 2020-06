En EL PUEBLO de la víspera, algo más que una señal, desde el momento que será la semana próxima cuando presidentes de clubes y neutrales, asuman una posición con respecto al futuro. Los meses de espera, el «hasta cuándo», para saber a que proyecciones atenerse.

O que escenario es capaz de surgir.

En tanto, vigentes las vías de la duda en torno al Consejo Único Juvenil, porque no parece ser razón de análisis. ¿Es posible que las Sub 15 v Sub 18 reinicien la actividad o definitivamente no?

En esta área igualmente trascenderá el protocolo que pueda definirse, con detalles que no serán menores a la hora de ponerlos en práctica. Cabe preguntarse si la semana que viene también a nivel del Consejo que preside Miguel Rognioni, es posible algún tipo de resolución o definitivamente solo el paso del tiempo podrá aportar alguna dirección: jugar o no jugar.