Al Consejo Único Juvenil no le falta continuidad. Lo tiene. Son las secuencias finales a nivel de las tres divisionales. Hoy domingo para jugar, pero también partidos que se suman en la semana naciente, con un partido por disputarse en la Sub 14 previsto para el miércoles. Como canchas no faltan, el Consejo Único Juvenil es el que propone.

Divisional «A».- 9ª Fecha. 2ª Rueda.- Precio entrada $ 50.ºº .-

PARQUE RUFINO ARAUJO (lunes 11)

19y30 hrs. Ceibal – Gladiador. Sub. 15. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Pablo Almirón, Santos Galli.

21y30 hrs Sub. 18. Árbitros: Pablo Almirón, Marcelo Izaguirre, «

Ceibal al oeste, Gladiador al este.

CANCHA DE SALADERO (lunes 11)

19y30 hrs. S. Uruguay – Progreso. Sub. 15. Árbitros: Marcelo Díaz, R. Portela, Carlos Gómez.

CANCHA DE FENIX

(domingo 10)

9 hrs. Fénix – P. Solari. Sub. 15. Árbitros: Mario Camargo, Enrique Kurowsky Catalina Fernández.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: Enrique Kurowsky, Mario Camargo, «

Fénix al oeste, P. Solari al este.

CANCHA DE D. ARTIGAS (domingo 10)

9 hrs. D. Artigas – Chaná. Sub. 15. Árbitros: Walter Araujo, Jonatan Moraes, Marcelo Díaz.

11 hrs. Sub. 18. Arbitros: Jonatan Moraes, Walter Araujo, «

D. Artigas al este, Chaná al oeste.

PARQUE NICOLÁS FIRPO (lunes 11)

19y30 hrs. Hindú – S. Eugenio. Sub. 15. Arbitros: Santos Galli, Walter Araujo, Ruben Portela.

21y30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Walter Araujo, Santos Galli,

Hindú al este, S. Eugenio al oeste.

Divisional «C».- 7ª Fecha. 2ª Rueda.- Domingo 10/11/19.-

CANCHA DE D. CENTRAL

9 hrs. Sta. Rosa – D. Central. Sub 15. Árbitros: Ignacio Sañudo, C. Villarreal, Víctor Quirós

11 hrs. . Sub 18. Árbitros: César Villarreal, I. Sañudo, « «

Sta. Rosa al este, D. Central al oeste.

CANCHA DE ARSENAL

9 hrs. Cerro – Arsenal. Sub 15. Árbitros: Israel Portela, S. Galli, Carlos Gómez

11hrs. . Sub 18. Árbitros: Santos Galli, I. Portela, « «

Cerro al oeste, Arsenal al este.

CANCHA DE DON BOSCO

9 hrs. Libertad – Peñarol. Sub 18. Árbitros: Héctor La Cruz, P. Almirón, Juan Suárez

11 hrs. . Sub 15. Árbitros: Pablo Almirón, H. La Cruz,

Libertad al oeste, Peñarol al este.

SUB 14. 7ª Fecha. 2ª Rueda.

UNIVERSITARIO

(miércoles 13- (6ª Fecha)

19y30 hrs. Universitario – Nacional. Árbitros: Santos Galli, Ruben Portela, Catalina Fernández. Hinchas de Universitario al norte, Nacional al sur.