Liga de Fútbol Comercial

Deportivo VJ y Vértigo con 10 puntos, Villa España 9, Casa Jaco 8, La Academia y Dale Verde 7, La República 6, Minervine 5, García Triaca y La Nueva Reco 4, La Cafetera 3, Minimercado Apolo 2, San Miguel 1 y La Mecánica 0. Es la tabla de posiciones que rige en la Liga de Fútbol Comercial, tras la cuarta fecha jugada en la que no han faltado protestas contempladas, por lo que algunos puestos en la tabla general se fueron alterando. En la pasada sesión, dos reclamos más. Concreto es que la punta está en manos del actual campeón VJ 24 hs y Vértigo, con idéntica suma de 10 unidades. Consigna abierta de los dos: sostener la vanguardia en medio del equilibrio reinante. No son pocos los que asumen la persecución.

En tanto desde el Colegio de Jueces, la revelación de las ternas. Una manera de pasar revista al fútbol pactado para hoy. Los partidos, las canchas y quienes controlarán la quinta en juego.

**********

CANCHA DE VJ 1

14:00: García Triaca vs Minimercado Apolo Jueces: (Carballo- Sánchez- R. López)

**********

16:15: La Academia vs Minervine ( Ferreira- Biassini- Caballero)

**********

CANCHA DE *Vj 2*

Hora 14:00: San Miguel vs Vértigo. (Moreira- Piriz- Araujo)

Hora 16:15: Villa España vs Dale Verde (Aguirre- Portela-F.Caffre)

**********

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14:00: La Cafetera vs La Nueva Reco. (De los Santos- Curbelo- Sañudo)

Hora 16:15: Casa Jaco vs La Mecánica (F. López- Almirón- Caffre)

**********

CANCHA DE SALADERO

15: 00 La República – VJ 24 hs (Izaguirre- La Cruz- Godoy)

**********

Jueces suplentes: Edgar Artave- Johan Ghel