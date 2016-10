Son las tres fechas finales. Doce puntos decisivos. Sobre todo para aquellos equipos que tienen “cuentas pendientes”. Universitario, Nacional y Salto Nuevo, con destino a la tercera rueda. Pero restan tres restantes para completar el sexteto. Los seis de cara a la definición.

Uno de esos seis será el Campeón Salteño de la temporada 2016. A su vez, Dublín Central con el destino sellado y resta saber quién padece la misma consecuencia de descenso a la “B”.

Pero si de esos tres casilleros se trata, la nómina incluye a Ceibal, Gladiador, River Plate, Ferro Carril y con algo de lejanía, Salto Uruguay. Queda en claro que las interrogantes son puntuales. No faltan. Un partido tiene un sabor especial, distinto, casi magnético: Universitario y Ferro Carril en el juego de fondo del Parque Dickinson. Porque Universitario tiene en la palma de la mano el ganar el Acumulado, mientras Ferro Carril no puede pestañear.

Llega el duelo después de golear a Saladero, mientras Universitario anduvo a los tumbos, pero de última, quebró a Dublín Central.

Salto Uruguay es de los que depende de los demás, pero como admite sin más vuelta tendrá que ganar todo lo que viene. Ceibal tiene con la chance a favor para vencer a Dublín, mientras Salto Nuevo no duda respecto a su favoritismo ante el Fénix de la vacilación. No por nada, está donde está.

CON RIVER, CON GLADIADOR

Es de los partidos centrales. De los que genera un impacto real: River Plate y Gladiador. La sostenida evolución de Gladiador y este River de la caída ante Salto Nuevo. Por lo tanto, sabe lo que le espera al equipo de Maxi Summers: ganar, ganar o ganar. Claro, que enfrente lo tiene a Gladiador: no será misión accesible. Como tampoco será accesible Saladero para Nacional, más allá de este tiempo de los tricolores, donde el gol ha sido moneda corriente, sobre todo a partir de Ricardo Laforcada y Luis Leguísamo, mientras se reflota la vocación ejecutiva del “Tito” Pereira.

Lo dicho respecto a Salto Uruguay: obligado a vencer y aguardar que otros resultados le vayan posibilitando recrear la perspectiva. Progreso, con bajas. Y son bajas sensibles.

Todo en el marco de una fecha vital. Clave para una mayoría. Hay que contemplar objetivos. Objetivos no menores. Evitar un descenso pendiente y que tres equipos se sumen a la “U”, Nacional y Salto Nuevo. Consignas declaradas y horizontes válidos.