Tres motos y una bicicleta fueron hurtadas en las últimas horas en la ciudad, donde además se mantiene la denuncia de un importante número de casos de violencia doméstica. En cambio en las últimas horas no se han informado de rapiñas por parte de motochorros.

HURTO DE

VEHÍCULOS

Seccional 2da. investiga el hurto de la motocicleta Winner Fair 110 cc, ocurrido en barrio Malvasio, no recordando la denunciante la chapa matrícula; y el denunciado por un hombre, quien manifestó que se encontraba durmiendo en su domicilio en barrio Salto Nuevo, cuando personas extrañas ingresaron al predio, rompiendo el candado del garage lindero, hurtando la moto Vital 110 cc, de cuya chapa matrícula recuerda solamente la numeración 617.

En tanto, una mujer expresó y denunció que, dejó la moto Yumbo Eco 70, de color negro, matrícula HIS 831, estacionada en calle República Argentina al 700, próximo a la hora 03:00 del día de ayer, y al ir a ocuparla, la misma no se encontraba más. Investiga Seccional 5ta.

HURTO DE

BICICLETA

En la madrugada de ayer, desde el frente de una finca de barrio Salto Nuevo, hurtaron una bicicleta marca Ipanema, de color rojo. Investiga Seccional 3ra.

EN 19 DE ABRIL

E INVERNIZZI

La conductora del auto intentó prestarle asistencia, pero el motonetista se levantó y se fue; el birrodado circulaba sin luz y sin matrícula.

Una mujer circulaba en su automóvil Citroen, matrícula HAT 377, por calle Invernizzi, y al llegar a la esquina con calle 19 de Abril, fue colisionada por una motocicleta que circulaba sin luz y sin chapa matrícula; deteniendo la conductora la marcha del auto para prestarle asistencia al motonetista, este se levantó y retiró del lugar. Intervino Brigada de Tránsito.

FORZARON LA PUERTA, ROMPIERON

LA PARED Y UN CANDADO, SIN

PODER INGRESAR AL DOMICILIO

Próximo a las 19:15 horas del miércoles, el denunciante se retiró de su domicilio en calle Defensa entre Apolón y Paraguay, quedando el mismo sin moradores, y al regresar, observó que la reja de la puerta del fondo estaba forzada, desprendida, rota la pared y un candado, no habiendo logrado ingresar al domicilio, hurtándole 2 kilos de jabón. Investiga Seccional 4ta.

APROVECHARON

QUE NO HABÍA NADIE

Dejó su casa en barrio Parque Solari sin moradores, logrando personas extrañas ingresar a la misma, hurtándole una bordeadora marca Steel. Investiga Seccional 2da.

TENÍA LA

PUERTA ABIERTA

Se encontraba en su finca en barrio Uruguay en la tarde de ayer, estando la puerta del fondo abierta, cuando en un momento dado, ingresó una femenina, la cual le hurtó un celular marca Samsung de color blanco, dándose a la fuga. Investiga Seccional 4ta.

DENUNCIÓ A SU EX

POR PRESUNTO

ROBO DE DINERO

Su expareja concurrió a su domicilio, en la tarde de ayer, a retirar unas pertenencias personales; posteriormente a que el mismo se retirara, constató el hurto desde su billetera, de la suma de $ 1.120, y al consultarle, este negó haber tomado el dinero. Investiga Seccional 4ta.

HURTO A COMERCIO

DE LA ZONA ESTE

Un hombre, en representación de un comercio ubicado en la Zona Este de la ciudad, denunció que, en la mañana de ayer, al concurrir al local constató que el ventanal del frente se encontraba dañado, y que del interior hurtaron dos soldadoras, una marca Hessen, de color rojo y otra marca Big Bull, de color negro. Investiga Seccional 2da.