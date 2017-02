El fin de semana comenzó con una importante andanada de robos en casas de familia, comercios y vehículos

REGRESÓ A SU CASA Y TODO ESTABA REVUELTO, LE ROBARON $1.000

Se denunció que en la tarde del viernes, al regresar a su finca en la zona céntrica, se encontró con el interior en completo desorden y el hurto de la suma de $ 1.000. Investiga Seccional 1ra.

SE LLEVARON ROPA Y CALZADOS

Una finca de barrio Caballero se encontraba sin moradores, y al regresar la denunciante, constató que el interior estaba en completo desorden, y el hurto de un par de championes y ropas varias. Investiga Seccional 4ta.

SE DESPERTÓ Y LE FALTABA DINERO EN DÓLARES, PESOS Y ALGUNAS JOYAS

En la mañana de ayer, al levantarse, una mujer constató que el interior de su finca ubicada en la zona céntrica, se encontraba en completo desorden, y el hurto de la suma de U$S 100 y $ 2000; una cadena y un dije de plata. Investiga Seccional 1ra.

UN TELEVISOR, UN VENTILADOR Y UNA CISTERNA FUE EL BOTÍN DE LOS LADRONES

En la madrugada de ayer, al llegar a su domicilio en barrio Horacio Quiroga, el cual se encontraba sin moradores, un hombre constató que la reja y puerta principal se encontraban dañadas y el hurto de un televisor de 12”; un ventilador de pie; y una cisterna. Investiga Seccional 3ra.

ROMPIERON LA PUERTA Y ENTRARON

Tras dañar la puerta principal de un domicilio de barrio Caballero, hurtaron un equipo de audio marca Eclipse y un reproductor de DVD marca Philips. Una mujer radicó la denuncia del hecho, manifestando que, en la noche del viernes, se retiró de su domicilio, quedando el mismo sin moradores, y al regresar constató el suceso mencionado. Investiga Seccional 2da.

DAÑO Y HURTO EN CASA DE FAMILIA

Un hombre denunció que el viernes por la noche, se retiró de su domicilio en barrio Caballero, y al regresar en la madrugada de ayer, constató que la puerta del frente se encontraba abierta, y que desde el interior, hurtaron dos pares de championes marca Nike, uno de color gris y otro blanco; un par de championes marca Pony de color blanco; un secador de pelo marca GAMMA de color rojo y negro; una planchita de pelo marca GAMMA de color rojo y negro; y la suma de $ 2.800. Investiga Seccional 4ta.

OTRO HURTO EN CASA DE FAMILIA

Personas extrañas ingresaron a un domicilio de la zona céntrica en la mañana de ayer, hurtando un monitor de 21”; una garrafa de 13 kilos; un órgano marca Cassio; un celular marca LG; y un par de championes marca Nike número 42. Investiga Seccional 2da.

ROBARON VERDURAS, DINERO Y HERRAMIENTAS VARIAS DE UNA VERDULERÍA

Al concurrir a abrir su verdulería que se encuentra próximo a la zona céntrica, constató que la puerta del frente estaba abierta, las cadenas dañadas y el hurto de una balanza electrónica; la suma de $ 3.000; verduras y frutas varias, además de herramientas. Investiga Seccional 2da.

TRABAJABA EN SU CARPINTERÍA Y EN UN DESCUIDO LE LLEVARON UN TALADRO

Se encontraba trabajando en su carpintería en la Zona Este, en la tarde del viernes, y en un momento dejó sobre su mesa de trabajo un taladro marca Black & Decaer, retirándose a unos metros del lugar, y al regresar, constató el hurto del mismo. Investiga Seccional 2da.

TENTATIVA DE ROBO EN CASA DE FAMILIA

Personal policial concurrió en la noche del viernes, a una finca de barrio Malvasio, donde estaría en proceso un hurto; una vez en el lugar, se divisó frente a la misma, a un individuo quien se dio a la fuga, no pudiendo ser reconocido, al ingresar, se divisó a otro masculino, quien también se dio a la fuga, siendo perseguido pero perdido de vista, logrando este sí ser reconocido. Posteriormente, un hombre en representación de la propietaria de la finca, denunció que, se encuentra a cargo del lugar, ya que aquella está fuera de la ciudad, constatando que mediante el forzamiento de la puerta del fondo, personas extrañas ingresaron, dejando el interior en total desorden, no observándose la falta de ningún objeto, haciendo entrega de algunos que fueron abandonados por el delincuente. Interviene Seccional 2da.