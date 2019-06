La Comisión Interinstitucional de Extensión en Control de Garrapata y Tristeza Parasitaria realizó una conferencia de prensa con motivo de informar a los productores acerca de los tratamientos en los predios para el control de este parásito.

HOY SE REQUIERE UN ESFUERZO ADICIONAL

El Dr. Rafael Carriquiry, del Plan Agropecuario, participó de la misma y en su intervención indicó que hace tres años que se está realizando este trabajo entre varias instituciones, generando un mensaje común y compartiendo la idea de que hay herramientas, conocimientos y estrategias para controlar la garrapata en la mayor parte de las situaciones en el país, pero en las condiciones de hoy, se requiere un esfuerzo adicional. Comentó que lo esencial es tener un marco general de trabajo, tener un plan de acción que contemple todas las condiciones de cada uno de los establecimientos, y en particular qué productos son los que funcionan. Carriquiry destacó la importancia de tener un análisis de sensibilidad de los productos y a propósito de esto indicó que en algunos establecimientos han aparecido problemas de resistencia aunque en cada lugar la situación es diferente por lo cual es importante conocer cada una y con esa información y otras vinculadas al establecimiento, generar un plan de trabajo con metas y con indicadores que permitan ver cómo va funcionando ese plan.

RESPETAR LOS PRODUCTOS Y CONDICIONES APROBADOS EN URUGUAY

Por su parte Daniel Salada delegado de la Cámara de Especialidades Veterinarias indicó que en la Comisión se discuten muchos temas y se hace hincapié en los que se considera más importante, y en este momento quieren hacer énfasis en la importancia que tiene el buen uso de los específicos veterinarios, especialmente hablando de garrapatas. Manifestó que «Uruguay tiene un prestigio muy grande en cuanto a la forma en que hace los registros de los productos para el uso adecuado, y eso tiene una connotación específica vinculado a la eficacia en sí de los productos, la frecuencia de los tratamientos, la dosis y tiene especial connotación en cuanto a la inocuidad de los alimentos». Destacó que se ha trabajado muy bien por parte del MGAP en lo que tiene que ver al tiempo de espera de los diferentes productos. Mencionó que aquí se han hecho pruebas que no se han hecho en otros países del mundo como por ejemplo hacer las pruebas de residuos al cabo de los tratamientos que se recomiendan y eso ha hecho modificar algunos tiempos de espera que se aumentaron. Por otra parte hizo énfasis en los lugares que están cerca de la frontera a seguir usando los productos que han sido aprobados y con las condiciones que han sido aprobados en Uruguay que no necesariamente son las mismas en los países vecinos, tanto las dosis en que se usan y especialmente los tiempos de espera.