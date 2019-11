Fútbol Sala . Pasó la fecha debut, hoy se reúne la L.S.F.S y fija detalles para la 2a

Tras disputarse en forma íntegra la primera fecha (1ª rueda) del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala el pasado fin de semana, sin dudas hay un aspecto que nos sorprendió de buena manera, que puede ser una señal importante y alentadora, acerca del apoyo que tendrá nuevamente la temporada 2019 – 2020 en esta disciplina. Estamos haciendo referencia concreta al buen marco de público que acompañó en cada una de las dos jornadas fijadas para la disputa de la primera fecha en los dos escenarios habilitados para la competencia. Sin dudas por demás auspicioso, y convocante inicio de la temporada oficial del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala, lo que en las previas suponíamos y habíamos estado averiguando el día de llevarse a cabo el lanzamiento de temporada se concretó, equipos muy bien presentados en todo sentido, en varios casos incluso presentando planillas impecablemente confeccionadas a la prensa, buen marco de público en ambos escenarios de juego, en fin, si esta fue la muestra de lo que será la temporada 2019 – 2020, pensamos que estamos nuevamente ante una competencia de mucha paridad desde lo deportivo en ambas divisionales, y de muy buena convocatoria en cada jornada.

Esto recién comienza

En dos de los compromisos destacados de la primera fecha en la «A», en el estadio polideportivo de Ferro Carril ayer a segunda hora, el equipo de Chaná consiguió una trabajosa y complicada victoria (3 – 2) ante Florida en la hora, y termina ganando con un penal «largo» ejecutado por Pablo Berto casi en el epilogo del juego. Gran actuación del golero de Chaná Marcelo Malaquina, gran responsable de que el resultado no fuese otro, así de simple.

En el otro partido destacado, victoria por goleada de Ferro Carril jugando de visitante ante Universitario en cifras de 11 a 3, en juego donde el «franjeado» arranca debajo en el marcador 1 – 2 ante un meritorio y juvenil equipo rojo de la «U», se recomponen los dirigidos por Luis Dávila, y luego de empatar el scorer sigue de largo en base a un mejor juego, aplicando su estrategia, su esquema, manejo y rotación del plantel que viene trabajando desde hacer más de dos meses.

DANIEL SILVEIRA

Resultados 1ª fecha

Divisional «A»

Chaná (3) – Florida (2)

Ferro Carril (11) – Universitario (3)

Tigre (3) – Nacional (1)

Almagro (7) – Saladero (4)

Divisional «B»

Salto Rowing (6) – Sud América (2)

Géneve 5 (3) – Ceibal (1)

Dublín Central (6) – Atlético Juventus (2)

San Eugenio (8) – Salto Grande (1)

Progreso (10) – San Isidro (9)

Fecha libre: Bohanes

Próxima fecha

Segunda: Primera rueda

Divisional «A»

Nacional vs Ferro Carril

Chaná vs Almagro

Tigre vs Florida

Saladero vs Universitario

Divisional «B»

A. Juventus vs Géneve 5

Progreso vs Bohanes

Sud América vs San Isidro

Salto Grande vs Salto Rowing

Dublín Central vs San Eugenio

Fecha libre: Ceibal