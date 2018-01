Los Fondos de Incentivo Cultural (FI) vuelven a ofrecer en 2018 una nueva oportunidad para que los proyectos artísticos culturales de todo el país tengan la ocasión de integrar el Registro FI.

Un nuevo año para seguir creciendo en cultura

Los Fondos de Incentivo Cultural (FI) vuelven a ofrecer en 2018 una nueva oportunidad para que los proyectos artísticos culturales de todo el país tengan la ocasión de integrar el Registro FI.

Se trata concretamente del 9º Llamado FI, que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 4 de marzo de 2018, únicamente a través de la página web, en la que ya se encuentra disponible las nuevas Bases para la convocatoria.

Para esta instancia del 9º Llamado FI, y como ha sucedido en ediciones anteriores,la postulación comienza con la inscripción online de cada postulante, debiendo para ello dirigirse al banner situado a la derecha de la página de inicio del sitio web, el cual se actualizará brevemente y dirá “Registrá tu proyecto aquí – Fondos de Incentivo Cultural 2018”. Allí además de las Bases habrá otros materiales complementarios para desarrollar la presentación.

Luego, cada postulante aportará los datos básicos de cada proyecto, debiendo adjuntarse además un documento (pdf o word) con la presentación completa y detallada del proyecto, pudiéndose subirse a la plataforma todo tipo de material (fotografías, audios, links, etc.).

En el 9º Llamado podrán participar proyectos enmarcados en siete categorías: audiovisual, artes escénicas (que comprende teatro, danza, circo, títeres, etc.), artes visuales (que incluye diseño y fotografía), producción literaria y editorial (que incluye relato gráfico e investigación periodística), gestión de museos y espacios culturales, música y turismo cultural y patrimonial.

Los proyectos serán evaluados por cada una las ternas del tribunal de cada categoría. Estos jurados de contenidos para el 9º Llamado FI serán anunciados próximamente.

En suma, en 2018, tanto artistas como empresarios pueden seguir creciendo y concretando sus sueños, porque como venimos sosteniendo desde el inicio de esta herramienta: invertir en cultura tiene un 100% de beneficios.