Noelia F. Aceituno. Asunción, 27 ene (EFE).- La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), Kattya González, aseguró en un entrevista a Efe que «la democracia nunca llegó al Poder Judicial», ante los escándalos de corrupción que han salpicado a la Justicia paraguaya en las últimas semanas.

«Siempre hay un sometimiento absoluto del Poder Judicial, siempre termina cojeando, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo», lamentó la abogada.

Sin embargo, González ve ahora «una oportunidad para la renovación parcial», por la salida de algunos magistrados en los próximos dos años y por la crítica social hacia el poder que empieza a despertar en el país.

«Lo fundamental es dar una alta participación a la ciudadanía y que este proceso de transparencia para una eventual Corte o un nuevo modelo de Justicia tenga esa legitimidad popular», explicó.

González, una de las voces más combativas de la Justicia paraguaya, trabaja desde hace años al frente de la Coapy para señalar los casos de corrupción en el país.

El último de ellos fue la denuncia al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, «presentada a finales de octubre de 2017, cansados de que los grandes hechos de corrupción pública sean simplemente una portada de diario».

La Coapy presentó entonces una denuncia por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias contra Díaz Verón, que esta semana se amplió a su mujer y a sus hijos.

«Yo creo que se alinearon los astros en un momento interesante donde la contundencia de los hechos no pudo evitar que se abra la investigación», agregó en alusión a la publicación de unos audios en los medios locales que implicarían a políticos y magistrados paraguayos en una supuesta trama de corrupción.

González descartó que Díaz Verón vaya a «pisar Tacumbú (cárcel de Asunción) a pesar de que se ha enriquecido ilícitamente», pero se mostró satisfecha con que tenga ahora «el estigma de corrupto en la frente».

La abogada también criticó que el fiscal se «invente una figura de permiso» para apartarse de su cargo durante la investigación abierta contra él y cargó también contra su sustituto temporal, el fiscal adjunto encargado de despacho, Alejo Vera.

«Él no es garantía absolutamente de nada», precisó González y añadió que «no puede ser titular ni por un segundo».

«Alejo Vera está desde hace dos años en una de las circunscripciones más corruptas del país, Ciudad del Este (segunda urbe más poblada de Paraguay). A partir de ahí, hay que empezar a atar cabos», adujo la presidenta de Coapy.

En su opinión, Vera es «la persona más adecuada para hacer el trabajo sucio desde la lógica de Javier Díaz Verón» y su nombramiento demuestra que «no existe voluntad» de cambio.

«Díaz Verón sabe que si se inicia un proceso serio en su contra, él necesita tener una persona funcional, necesita tener información de primera mano, de cómo se van a mover los fiscales en su causa; él necesita saber quiénes van a ser los peritos y qué documentos van a analizar y cuáles no, qué testimonios van a tomar y cuáles no», manifestó.

González recalcó que desde Coapy no quieren presentarse como «los buenos», sino como «gente cansada, indignada de tener que estar cediendo», e invitó a la sociedad a iniciar un operativo de «sape’a (abrir los ojos en guaraní) y despertar».

La abogada también se mostró partidaria de una reforma del Poder Judicial, que empezaría por «definir los perfiles de los ministros de Corte», ya que «si la cabeza no funciona, todo el sistema siente que tiene que tomar el mismo rumbo de sus gobernantes», e hizo extensible la misma recomendación para el nombramiento de un fiscal general.

«No se trata de nombres, se trata de perfiles. Nosotros tenemos que institucionalizar un perfil de fiscal general del Estado», con un contacto fuerte con la ciudadanía, formación en Derechos Humanos y tratados internacionales, y con «honestidad, credibilidad y carisma», a juicio de Gónzalez.

La abogada confió en que los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas cambien las estructuras judiciales, aunque es consciente de que «el camino democrático, el camino de la resistencia, muchas veces es un camino lento».

«Puede ser algo que no tenga resultados en esta generación, lo importante es ir sembrando, sembrando y esperanzados en que alguien recoja esa siembra y esos van a ser los jóvenes», concluyó.

