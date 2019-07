Brasil y Perú definen al campeón de la Copa América en el mítico Estadio Maracaná. Ambos entrenadores, Tité y el argentino Ricardo Gareca, piensan repetir los equipos iniciales que vienen de superar las semifinales. Los brasileños van con el ya característico 4-3-3, mientras que el Tigre no cambia el 4-5-1 que sigue dándole resultados al frente de la selección incaica.

El partido arranca este domingo, a partir de las 17.

*********

POSIBLES FORMACIONES

Brasil: Alisson; Alves, Marquinhos, Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho; Jesús, Everton y Firmino.

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Carrillo, Tapia, Yotún, Flores, Cueva; y Guerrero.

La tabla

histórica

*******************

Este domingo Brasil y Perú definirán el título de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, un título que no moverá el liderazgo histórico de Uruguay como el país con más títulos obtenidos. Uruguay con quince títulos se mantiene como único líder del palmarés de la competencia, a lo que le suma además seis segundos puestos y nueve terceros. Argentina, que no pudo con los norteños en semifinales, quedó en 14, mientras que el local Brasil, podría llegar a nueve, acortando distancias pero manteniéndose tercero en la tabla histórica. En caso de que Perú Sea quien levante la Copa, Perú quedaría cuarto colocado, superando la línea de Paraguay y Chile que suman dos consagraciones. La tabla de campeones la completan Bolivia y Colombia, con un título cada uno.