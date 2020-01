Para la segunda fecha de la serie B del Regional Norte Litoral los dos representantes del departamento jugarán afuera, Salto jugará el clásico ante Paysandú para la TV en la Heroica. Por su parte Liga Agraria jugará en Guichón.

ASÍ SE JUEGA:

Guichón – Liga Agraria: Miércoles 15 Enero Hora 20:00 (Sub 17); Hora 22:00 (Absoluta); Estadio Municipal de Guichón.

Árbitros de Río Negro Capital e Interior: Absoluta: José Duré (Central), Yosel González y Ruben Stalin Martínez (Asistentes); Sub 17: Gonzalo Añasco (Central), Ruben Stalin Martínez y Yosel González (Asistentes). Veedor Sr. Pablo Moncalvo.

Paysandú – Salto: Miércoles 15 Enero Hora 18:00 (Sub 17). Hora 20:15 (Absoluta) (TV); Estadio “Artigas” de Paysandú.

Árbitros de Soriano Capital: Absoluta: Luis López (Central), Oscar Sosa y Andrés Osores (Asistentes); Walter Gómez (Cuarto árbitro de Paysandú Capital); Sub 17: César Arrue (Central), Andrés Osores y Oscar Sosa (Asistentes). Veedor Sr. Néstor Velázquez.