Salto se jugará el boleto a la siguiente fase de la Copa Nacional de Selecciones de OFI en ambas categorías hoy miércoles 13 de febrero en el Parque Liebig´s de Fray Bentos. La última fecha de la serie “B” del Regional Norte Litoral lo tendrá a su vez a Dolores recibiendo a Paysandú.

SUB 17: POR CONSOLIDAR ANTE UN RIVAL YA ELIMINADO

A las 19:30 horas jugará la Sub 17 dirigida por Wilson Cardozo, el grupo llega motivado tras la victoria por goleada ante Dolores y el rival de turno marcha último en la serie.

El técnico Wilson Cardozo estará manejando los mismos once que saltaron a la cancha ante los doloreños: Nicolás Sánchez al arco, Jonathan Piegas, Brian Ferreira, Facundo Rodríguez, Facundo Correa en el fondo, Kevin Colobrado, Santiago Sauto, Ezequiel Martínez, Juan Errandonea en la zona de volantes y arriba Alan Aranda junto a Mateo Torres.

MAYOR: PARADA DIFICIL ANTE UN RIVAL NECESITADO DEL TRIUNFO

Por su parte la selección mayor tendrá una parada difícil ante un Fray Bentos que necesita la victoria para pasar de fase.

Los dirigidos por Jorge Noboa jugarán desde las 21:30 con alguna variante respecto al equipo que se paró ante Dolores.

Salto sabe que empatando le da para acceder a la siguiente ronda, los nervios desde el inicio serán del equipo local que está obligado a obtener la victoria. Será en lo previo un partido táctico para el técnico salteño, que irá moviendo las piezas de acuerdo al trámite del partido.

ÁRBITROS: MARCELO LARRAMA EL CENTRAL DE MAYORES

Los árbitros para hoy serán de Colonia (Capital e interior), el central para los juveniles será Gastón Soba y el de mayores el experimentado Marcelo Larrama. Los detalles:

Parque “Liebig’s” de Fray Bentos. Árbitros de Colonia Capital e Interior: Gastón Soba (Central Sub 17), Valentina Pereira y Gastón Meza (Asistentes); Marcelo Larrama (Central Absoluta), Gastón Meza y Valentina Pereira (Asistentes). Veedor Sr. Ruben Miró.

DOLORES – PAYSANDÚ COMPLETAN LA FECHA

Dolores y Paysandú completan la fecha de la serie “B” del Regional Norte Litoral hoy miércoles 13 Febrero. Los detalles:

Hora 19:30 (Sub 17); 21:30 (Absoluta); Estadio “Juan A. Lavalleja” de Dolores; Arbitros de San José Capital: Laura Llanes (Central Sub 17), Alicia Rodríguez y Valeria Adán (Asistentes); Javier Rodríguez (Central Absoluta), Valeria Adán y Alicia Rodríguez (Asistentes). Veedor Sr. Luis Moresco.