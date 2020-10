En un principio el partido de Amanecer y Ceibal por la segunda fase de la Copa Nacional de Fútbol Femenino (cuarta fecha), se iría a jugar HOY sábado 10 de octubre. Pero el hecho es que OFI no habilitó la cancha en el Complejo «Collares», por lo que definitivamente se jugará MAÑANA domingo a las 16 horas en el Parque Agustín Rivaben del club Litoral de Paysandú. Se trata de los octavos de finales, con Ceibal siendo uno más, luego de eliminar en la fase de arranque a Lavalleja de Rivera, Wanderers de Tacuarembó y Nacional de Artigas. Las «guapas» bajo el mando técnico de Alfredo Javier Viera no jugaron entre semana su partido por el Campeonato Salteño ante Ferro Carril, por lo que llegarán en plenitud al juego ante las sanduceras.

Hoy en tanto se juegan tres partidos. Para tener en cuenta.

Litoral de Paysandú vs Anglo de Fray Bentos.

Palmirense de Nueva Palmira vs River Plate de San José.

Wanderers de Carmelo vs Peñarol de Colonia.

CON LA QUINTA EN JUEGO

A nivel del Fútbol Femenino local, con este calendario de la quinta fecha.

Sábado 10 de octubre.

Cancha de Nacional.

Hora 19.15′- Salto Uruguay vs Chaná.

Hora 21.15′- Deportivo Artigas vs Nacional.

Parque Luis T. Merazzi.

Hora 20- Gladiador vs Ferro Carril.

Domingo 11 de octubre.

Cancha de Peñarol.

Hora 10- Peñarol vs Universitario.

Miércoles 14 de octubre.

Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 20.30′- River Plate vs Ceibal.