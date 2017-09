En la noche de ayer, en el gimnasio de Universitario se jugaron los dos partidos restantes por la Copa SURA. A primera hora, por el tercer y cuarto puesto se enfrentaron Universitario, de Salto y Estudiantes de Argentina.

Fue un partido que el equipo del vecino país tuvo dominado todo el tiempo, el primer cuarto fue el más parejo que finalizó 18 a 19 a favor de Estudiantes. Ya para los tres cuartos restantes, el equipo argentino fue superior y Universitario no logró pasarlo en el marcador. El partido lo ganó Estudiantes 90 a 65 y obtuvieron el tercer puesto en la Copa SURA, mientras que los rojos de calle Brasil quedaron en el cuarto lugar.

WELCOME – FERRO CARRIL OESTE

A segunda hora, en el gimnasio de la “U”, se enfrentaron Welcome de Montevideo y Ferro Carril de Buenos Aires (Argentina).

El primer tiempo de este encuentro fue parejo, aunque el marcador estuvo a favor de Ferro. En cancha ambos equipos trabajaron bien en defensa y en ataque, pero Welcome tuvo errores al momento de convertir. Por otra parte, Ferro contó con los buenos porcentajes de su ficha extranjera Walter Baxley, mientras que en Welcome el goleó fue un poco más repartido, aunque al finalizar el primer tiempo, Esteban Batista fue quien tuvo mejores porcentajes.

Para el segundo tiempo, el partido continuó parejo aunque Ferro seguía siendo superior en el marcador. A falta de 4 minutos de terminar el partido, Welcome que había jugado muy bien los últimos minutos llegó a igualar el marcador 71 a 71. Fue un partido con mucha intensidad y donde los equipos defendieron fuerte. Welcome tuvo la oportunidad de ponerse arriba, pero Ferro no se lo permitió y se terminó quedando con el partido al finalizar 75 a 80. De esta manera Ferro Carril Oeste fue el flamante ganador de la Copa SURA.

EUGENIA AGUIRRE NESSI

Así paso:

Árbitros: Tagliani – Álvarez

WELCOME (75): Matías Degoveia, Andres Aristimuño 6, Gonzalo Meira 14, Thomas Terrell 8, Esteban Batista 34 (Inicial) Santiago Rocha 9, Juan Manuel Rodríguez, Claudio Charquero 4. Dt: Javier Espíndola

FEREO CARRIL OESTE (80): Franco Balbi 6, Walter Baxley 28, Jazwyn Cowan 2, Ignacio Alessio 9, Aarón Harper 3 (Inicial) Diego Figueredo 3, Tomás Spano, Iván Gramajo, Martin Cuello 16, Ariel Ramos 3, Kevin Hernández 10, Rómulo Gusmao. Dt: Ariel Rearte.