El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó este miércoles que solicitó asistencia financiera al Ministerio de Economía, para hacer frente a eventuales casos de en el país.

En conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente Lacalle Pou, Salinas afirmó que el objetivo es incrementar el número de camas en CTI y disponer de mayor cantidad de respiradores como medida de contingencia.

El ministro descartó un brote epidémico en la región y sostuvo que el principal problema es el pasaje de personas asintomáticas por las fronteras, ya que la enfermedad tiene un período de incubación de 14 días. La medida de controlar la temperatura a los pasajeros en los aeropuertos es “efectista, pero no efectiva”, aseguró.

La autoridad sanitaria elabora un instructivo para turistas y para las personas que viajen a zonas endémicas o no, con medidas de prevención y con recomendaciones en caso de presentar los síntomas de la enfermedad.

También coordinan con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura para distribuir el material informativo en una campaña que se desarrollará a nivel escolar, secundario y universitario.

“Apostamos a que la sensatez de la población uruguaya, que la ha demostrado en múltiples oportunidades, esté a la altura y colabore en este plan de educación que es fundamental”, enfatizó.

El lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y taparse la boca en caso de estornudar o toser, son las medidas más efectivas para prevenir el coronavirus. En caso de síntomas leves, recomendó solicitar asistencia médica a domicilio y no concurrir a las emergencias para evitar la saturación y el contagio de otras personas.

“Llamamos a la calma y una vigilancia y alerta, pero tenemos que ser razonables en la respuesta y no ser excesivos”, recomendó.

Salinas también se mostró molesto con las autoridades salientes del Ministerio, porque, a pesar de pedirles planes de contingencia contra el Covid19, “no hicieron nada. Se perdió tiempo”, subrayó.

