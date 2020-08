En este año centenario del nacimiento de la presencia salesiana en Salto, el Colegio, la Capilla de María Auxiliadora y el Monumento anexo también están de fiesta.Se cumplen este año los noventa y cinco años de la inauguración de la Capìlla, y los cincuenta y cinco años del Monumento- Pero mucho antes, desde 1905, es decir ciento quince años atrás, la presencia de un laico enviado por Don Bosco difundió la devoción a María Auxiliadora y no solo preparó el terreno para la llegada de los religiosos de Don Bosco, sino que una vez llegados estos, colaboró intensamente con ellos, cumplió con fidelidad el pedido que le había hecho el Santo, antes de despedirlo para el viaje a América.

Don Natale Carlo Lombardo: El enviado de Don Bosco

Don Natale Carlo Lombardo nació en Concrefieshi, Génova, el 2 de diciembre de 1857. Fue alumno del Colegio Salesiano de San Pier d’Arena , dirigido por don Pablo Albera, que sería segundo sucesor de Don Bosco.

En 1875 lo presentó a Don Bosco porque quería hacerse salesiano. Enterado que partía la primera expedición misionera a América, Natale le pìdió a Don Bosco para venir como misionero. Don Bosco le dijo: « ¡Tú irás también al Paraíso del mundo» (así llamaba Don Bosco a América, según contó muchas veces don Natale a sus familiares), «pero irás a un lugar en donde todavía no se conoce a María Auxiliadora. Tú propagarás su devoción. Lo que tú no hagas como religioso, lo hará tu descendencia». Con la bendición de Don Bosco partió hacia América. Sus familiares guardan correspondencia de Don Bosco, Don Rúa, Mons. Lasagna, entre otros. Él, a su vez, instaba a don Lasagna para que fundara un colegio en Salto: «Aspetiamo Salesiani che vengono a fare un grande colegio e parochia nel Salto, onde vi sarebbe grandísima necesitá…» le decía en un carta. En 1905 se instaló en Corralito. En 1909 le pidió al párroco Rafael Firpo que encargara a Europa una estatua de María Auxiliadora. La misma fue colocada en la iglesia en 1910, ¡diez años antes de la llegada de los salesianos. Fue, seguramente, la primera imagen de María Auxiliadora que llegó a Salto.

Distribuía gratuitamente el Boletín Salesiano y «El Joven Instruido», que a su costa hacía llegar desde Turín. Don Bosco también cumplió: una hija y una nieta de don Carlo, se convirtieron en Hijas de María Auxiliadora: Sor Virginia Lucía y Sor Nélida Lombardo, de feliz memoria.

Mantuvo correspondencia desde Salto, con Don Bosco, Don Rúa, y varios de los misioneros salesianos que él conocía y estaban en América, entre ellos, Don Luis Lasagna. También recibió muchas cartas desde Turín, pues se mantuvo en comunicación con sus antiguos superiores y educadores.

En 1905 se instaló en Corralito en un establecimiento cercano a la actual Capilla, en cuya inauguración estuvo presente, y que no podía tener otro patronato que el de María Auxiliadora.

Uno de los capellanes más antiguos, que tuvo la Capilla de Corralito, junto con el P. Aschieri, fue el Padre Marino Guerra, que concurría en su automóvil, tal cual aparece en la fotografía, tomada precisamente en la adyacencia a la Capilla, donde oficiaba la Misa y dirigía la catequesis. Eran constantes sus viajes, para que las colonias lejanas pudieran tener el servicio religioso. Alguien escribió con lápiz al dorso de la foto que aquí reproducimos: «El Padre Marino Guerra junto a su pingo»