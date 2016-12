Seccional 2da. investiga el hecho denunciado por una mujer, la que manifestó que, a las 22:00 horas del viernes, dejó estacionada su moto dentro del predio de su domicilio, y al ir a ocuparla a la hora 01:00, notó la falta de la misma. En momentos en que personal del G.R.T conjuntamente con personal de la Intendencia de Salto circulaban por Costanera Norte, divisaron a dos birrodados realizando picadas y maniobras indebidas, donde uno de los conductores intentó estacionar y al notar la presencia policial, abandonó el vehículo dándose a la fuga, el que carecía de chapa matricula, y se encuentra requerido de acuerdo a lo informado por el Departamento de Comunicaciones. También en otra denuncia realizada por una mujer, la que expresó que, a la hora 10:30, dejó su vehículo marca Vital 110cc, matrícula HLB495, de color azul estacionada en calle San Eugenio y Santa Rosa y a la hora 13:00, cuando fue a ocupar la misma, ya no se encontraba más. Investiga Seccional 2da.

INTRUSOS EN LA ESCUELA 127

Estaban dentro de la Escuela Nº 127 y al llegar la Policía huyeron del lugar, no sin antes arremeter a pedradas contra el móvil, al que dañaron.

MENORES APEDREARON MÓVIL POLICIAL

Personal policial concurrió a calle Gautrón y Villa Sara, al haber recibido una llamada en la que se denunció que, en el interior de la Escuela Nº 127, se encontraban varios menores. Una vez en el lugar, se divisó a siete u ocho menores de edad en el interior de dicha escuela, los cuales al notar la presencia policial se dieron a la fuga en distintas direcciones, comenzando a apedrear el móvil, impactando una de dichas piedras en el parabrisas del vehículo, ocasionándole daños. Investiga Seccional 2da.

DOS HOMBRES DETENIDOS SOSPECHADOS DE QUERER DAÑAR EL PASEO DE LA LAGUNA

En Costanera Norte, en la zona del Paseo de la Laguna, personal de Prefectura demoró a dos individuos mayores de edad, debido a que por un aviso telefónico recibido, al parecer los mismos estarían con intenciones de efectuar daños en el lugar. Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, averiguando a los sospechosos, quienes expresaron que solamente se encontraban mirando. Notificada del hecho la responsable de la dicha laguna artificial, no realizó denuncia al respecto. Puesto el hecho en conocimiento de la Juez Sub Rogante del Juzgado de 4º Turno, dispuso: “que se le permita retirar a ambos con las advertencias del caso”. Intervino Prefectura y Seccional 5ta.

DENUNCIÓ A SU HIJO POR DROGADICTO Y PIDIÓ QUE SEA SOMETIDO A UN TRATAMIENTO

Una mujer denunció a su hijo, debido a que este es consumidor de drogas y se ha tornado una persona agresiva con los integrantes de la familia. Solicitó el retiro del mismo de la casa y que sea sometido a tratamiento por su adicción.

Enterada de los hechos la Juez de Familia de 1er. Turno, dispuso: “Indagarlo y volver a enterar. Interrogar a la hermana bajo actas consultándola si desea formular denuncia por las amenazas recibidas y si desea instancia penal, de ser así dar cuenta al Juez penal”. Intervino la Dirección Departamental de Violencia Doméstica.

ESQUIVÓ A UNA MOTO Y CHOCÓ CON EL CANTERO

En Avenida Manuel Oribe y Arenal Grande, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por la moto vital, matrícula HKY 572, conducida por una mujer, quien circulaba por la Avenida Manuel Oribe, corriente sur, con dirección al este y antes de llegar al cruce con la Avenida Arenal Grande, una motocicleta que circulaba delante, frenó de improviso, por lo cual realizó una maniobra para esquivarla, colisionando con el cantero central, cayendo al pavimento y resultando politraumatizada leve, con traumatismo en mano derecha y traumatismo maxilar inferior. Intervino Brigada de Tránsito.