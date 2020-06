Con la decepción abierta de Elbio «Pato» Conti. Gladiador y la selección

-¿Cuánta sorpresa o no con respecto a la decisión?

«Toda la sorpresa. Fue un mazazo para todos. Un balde de agua fría de verdad».

-¿No la entendes o la rechazas?

«Si uno la mira de afuera, puede convencerse que fue una decisión apresurada, que de repente había un tiempo de espera que era posible. Es cierto que quienes votaron tendrán sus razones, pero nosotros que somos parte del juego, podemos tener otra. En otra dirección».

-¿Por ejemplo, cuál?

«De repente de aquí a agosto o setiembre, algo podía cambiar. Sabemos que no es fácil el hecho de jugar sin gente, pero no se hasta donde se buscó alguna solución de alternativa».

-¿Supones que exista?

«No se. Como jugadores de fútbol que somos, de repente no tenemos todos los elementos para opinar. Pero estando en el sexto mes del año, uno piensa en que algo o mucho pudo hacerse. Por lo menos esperar algo más. No resolver tan en seco. Casi sin aviso para todos».

-¿Una prolongación de expectativa? Eso es….

«Quiérase o no estábamos enchufados con esta posibilidad. Ahora todo cambia».

-¿Qué te decepciona?

«Cortaron la ilusión. Eso es lo que decepciona. Si teníamos la ilusión podíamos seguir jugando a determinados niveles. Pero esto de suspender ya nos aparta. Nos aleja uno de otros».

**********

El lunes que pasó, cuando la toma de posición surgió a nivel de la Liga Salteña de Fútbol. Sin calendario para el 2020. Ni la «A», ni la «B», ni la «C» y abierta la duda de par en par con respecto al Consejo Único Juvenil. Por primera vez en la historia del fútbol salteño, en el reino de la nada.

Depresión a ultranza.

ELBIO JOSÉ CONTI se convierte en referente puntual, frente al dictado de la nueva realidad. No tanta normalidad. Porque después de todo, que el fútbol no se cultive….no hace a la normalidad. Con el «Pato» en

EL PUEBLO, seguro que hay tela para cortar.

**********

«EL FÚTBOL NOS JUNTA O NOS SEPARA»

-Quedó ese apunte. «Nos aleja uno de otros».

«Porque el que más o el que menos comparte algún grupo de whatssap. Estamos en contacto y surge el tema fútbol. Si entrenamos o no. O cuando volvemos, ya sea a nivel de equipo como en mi caso Gladiador o con el propio combinado. Por eso hablaba de la expectativa y de la ilusión cortada. Si todo lo que fuimos pensando y escribiendo se transforma en cosa vacía, nos distanciamos del grupo. Pregunto si no es algo humano también».

-Lo es.

«O sea. Aquí no es solo el fútbol que no se jugará. También esas otras situaciones que se dan a partir de las condición de personas que somos. El fútbol nos junta o nos separa».

-¡En algún «picado» te metes!

«Lo hemos hecho. En la cancha de Arsenal, por ejemplo. Todo bien….pero no es lo mismo. La exigencia no es la misma. Pero además, el entrenamiento que no existe y que el cuerpo sufre».

-A ese nivel, ¿qué pasa con vos?

«Noto que pierdo masa muscular. Cuando ocurre eso, volves a empezar en «cero».

-Con la selección, ¿ninguna señal?

«Ninguna. Porque además tenemos la duda si lo que resta del Campeonato del Interior, termina jugándose o no. Esa es la ilusión que nos queda. ¿Pero todos los restantes jugadores?»

-Te impactó lo de la medida. Y que se debió aguardar.

«Por lo menos 45 días más o dos meses. No así. Si mencionaba que nos cortaron la ilusión, es verdad. Tener esa ilusión ayuda al ánimo. Si después se suspende porque no se puede, es otra muy distinta. Pero no se porque hicieron esto. No entiendo».

-¿Un mazazo?

«O no lo es, acaso?»