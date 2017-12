Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

Los cosechadores de Citriícola Salteña vienen pasando un momento muy difícil debido al incumplimiento de la empresa por el no pago de sus liquidaciones correspondientes, por dicha razón EL PUEBLO charlo con integrantes de el sindicato SUCOBESALCO y esto nos dijeron: Esta historia comenzó hace ya un año con el incumplimiento debido de la liquidación de haberes de la Naranja. El año pasado luego de que el gremio SUCOBESALCO (Sindicato Único Cosechero Belén Salto Constitución) hicieran oír su voces y reclamos se logró en esa instancia el pago por cuotas de la liquidación.

Cabe acotar que en este año cuando dio comienzo la zafra la mayoría de los compañeros que realizaron esa lucha no lograron que la empresa los contratara nuevamente, entonces debido a esto este sindicato volvió a la lucha para lograr su contratación, finalmente no obtuvimos éxito ya que la empresa adujo que no había suficiente fruta para contratar más personal. Lo extraño del caso es que luego se contrato nuevos personales incumpliendo dicha empresa el convenio colectivo que ampara a los cosechadores con antigüedad.

Actualmente continuaron diciendo los integrantes de este gremio se está pasando por un momento muy complicado y de suma necesidad económica porque desde el día 11 de noviembre que la empresa subcontratada Calihui dio corte a dos cuadrillas de aproximadamente 40 personas incumpliendo el pago de los haberes correspondiente, cuando hablamos de los haberes hacemos referencia a la liquidación del aguinaldo, salario, etc.

Por esa razón resolvimos concurrir al Ministerio de Trabajo donde en la primera instancia concurrió en representación de Citrícola Salteña el abogado Pablo Almeda, sin embargo el representante de la empresa subcontratada Puja que es el Sr. Carlos Pisaco NO concurrió, no pudiendo lograrse en ese momento resolver nada por la ausencia de Pisaco.

Se fue a una segunda instancia. En esa oportunidad se hicieron presente: Belgieri en representación de Caligui, Dr. Almeda por citrícola Salteña y por Puja Carlos Pisaco. Se solicitaba liquidación por los compañeros que trabajaron por Calihui y Puja fue citado por adeudo de liquidaciones, presentimos impagos, falta de recibo del mes en tiempo y forma como así también la falta de aporte sindical. Se comprometieron en abonar todo el viernes 22. Pero lamentablemente para nosotros, no cumplieron.

Sin embargo el abogado de Cictrícola Salteña nos dijo que no había fecha para el pago puesto que la empresa no estaba liberando dinero. Dijo que más detalles no sabía por no estar en la parte contable de la empresa. Se solicitó un cuarto intermedio para que la parte citada llamara a la empresa para que nos diera una repuesta más concreta y la repuesta fue que nos solicitaba una proórroga para una resolución más concreta para el día jueves 21. Llegado esa fecha concurrimos al Ministerio nuevamente habiendo concurrido representante de Calihui. Nos hicieron llegar una nota de parte de Citrícola Salteña donde indicaba que el abogado no se encontraba en el departamento, aduciendo que la semana próxima (por esta semana en curso) se realizaría el pago de haberes.

Seguimos esperando y sentimos que la empresa esta jugando con nosotros con estas idas y venidas, que la empresa no entiende de las necesidades económicas, que la empresa no sabe al parecer que debemos a los almacenes del barrio, debemos recibos de luz y agua, no podemos pagar nuestras deudas que lo teníamos previsto pagar con la liquidación, creemos fehacientemente que la empresa juega con nuestras necesidades y lo peor del caso es que estamos exigiendo el pago de lo que por ley nos corresponde, el pago a nuestro sudor arrancando naranja superando las temperaturas sea cual fuere, superando muchas veces dolores en la espalda u otras dolencias concurriendo a trabajar para no perder un jornal.

Además de todo esto necesitamos la baja automática para realizar el seguro ya que no se puede hacer a tanto la empresa no aporte lo que corresponde.

El jueves 28 se realizará una tercera instancia en el Ministerio. Los sindicatos que nos apoyan en estos momentos son: CITRACOR, COORDINADORA DEL CITRUS y PIT CNT. Así como va la «cosa» expresó un integrante del sindicato, creo que pasaremos otra fiesta de manera precaria, creo que despediremos el año con tristeza, con dolor, viendo que pasara reyes y que los reyes magos no pasaran por nuestros domicilios para hacer felices a nuestros hijos pero el peor de los casos es que nuestros almacenes ya no querrán fiarnos más debido a que la cuenta ya esta muy alta, Triste caso pues somos rehenes de empresas y sub-empresas contratadas que solo les importa acumular dinero sin mirar a quienes perjudican. No se pide nada que no nos deban, concluyó.